«Россия не сердится»: Бочаров процитировал Горчакова и напомнил волгоградцам историю

В Волгограде 10 марта губернатор принял участие в мероприятии в поддержку президента Владимира Путина и вооруженных сил России. Обращаясь к жителям Волгоградской области, Герой России Андрей Бочаров напомнил историю непростых взаимоотношений российского государства с Западом и процитировал знаменитые слова главы МИДа России Александра Горчакова.

Редакция ИА «Высота 102» публикует самые яркие цитаты из выступления губернатора Бочарова.

О новых вызовах

– С конца февраля этого года, со стороны западного мира были введены и продолжают вводиться новые серьезные ограничительные меры. Для нас это не стало каким-то шоком, что подтверждают наши встречи с экспертным сообществом, и руководителями предприятий и организаций реального сектора отраслевой экономики, которые мы проводим в этот период.

На этих встречах все отмечают, что мы подошли к этому периоду более подготовленными, окрепшими, чем в 2014 году, с выполнимыми даже в этих условиях планами развития.

Санкции в отношении России, уровень поддержки киевского режима и неонацистов на Украине Соединенными Штатами Америки и западными странами схожи с объявлением войны России.

Наша страна не будет безучастно наблюдать за введением против нас незаконных ограничений, направленных во вред России.

Ответные жёсткие меры России в отношении тех стран, которые вводят незаконные ограничения в отношении нашей страны и её граждан, поддерживают киевский режим, неофашистов и неонацистов на Украине, подорвут интересы этих стран в России и создадут неблагоприятные условия для развития их экономик. Что уже, кстати, и происходит.

Россия должным образом ответит, как говорят в народе, «вернёт должок сторицей».

Об угрозах

– Западная коалиция во главе с США не оставила нам ни одного шанса на мирное урегулирование ситуации на Донбассе.

Президент нашей страны Владимир Владимирович Путин, предотвращая широкомасштабные планы по нападению и захвату Донбасса, уничтожению его жителей, принял очень и очень трудное, но единственно возможное решение по проведению специальной военной операции по защите жителей Донецкой и Луганской Народных Республик.

Одной из задач военной операции является денацификация Украины — избавление её от нацизма, неофашизма и ликвидация на территории нашей братской Украины террористов и плацдарма для нападения на Россию и наш народ.

Создавая плацдарм для нападения на нашу страну, украинские власти планировали разместить ударные боевые комплексы, ракетные установки с целью поражения центров управления, экономических центров и уничтожения населения России.

Десятки биологических лабораторий, расположенные на Украине, проводили работы, не подотчетные общественности и даже правительству Украины. Можно только предполагать, чем они там вообще занимались. Так, по последним объективным данным, полученным в ходе проведения специальной военной операции установлено, что лаборатории на Украине финансировались правительством США, Пентагоном и занимались созданием компонентов биологического оружия. И, я думаю, нельзя исключать возможность наличия планов по их боевому применению против населения нашей страны.

Угроза создания, а значит и применения ядерного оружия тоже стала абсолютной реальностью.

О неспортивном поведении

— Мы с вами уже понимаем, что западный мир делает и дальше будет делать все, чтобы сдержать развитие России. И они, как и раньше многократно было в истории, будут придумывать и придумывать всё новые и новые поводы, чтобы через изощренные действия, через санкции, через ограничения оказать на нас давление. Ярким примером такого давления являются последние события на Паралимпиаде — как последние подонки и негодяи, они поступили с нашими паралимпийцами, очень мужественными людьми.

Они боятся всего, что олицетворяет непобедимый дух нашего многонационального народа.

Об истории

— В середине 19 века по окончании Крымской войны по условиям Парижского договора России запретили иметь флот на Черном море. Именно тогда прозвучали знаменитые слова главы МИДа России Александра Горчакова «Россия не сердится, Россия сосредотачивается».

В 1860 году Россия вышла из навязанного ей Парижского договора и сосредоточила внимание на реализации своих жизненно важных национальных интересов, став в результате этого одним из самых влиятельных и наиболее динамично развивающихся государств.

И в настоящее время современный военно-морской флот России базируется в Севастополе и обеспечивает безопасность нашей страны.

О санкциях и ценностях

— Главной целью недобросовестной конкуренции и введения незаконных санкций была и остается задача — сдержать развитие России, заставить нас поступиться своим суверенитетом, своими жизненно важными национальными интересами, вековыми ценностями и традициями. Так было, так есть и так, предполагаю, к сожалению, будет.

Но всегда, во все времена Россия выходила и будет выходить из таких ситуаций более крепкой и сильной. Так обязательно произойдёт и сейчас.

У нашей страны свой путь развития. И мы должны понимать, что когда мы вместе, едины, когда вместе помогаем тем, кто оказался в сложной жизненной ситуации, мы становимся только сильнее. Этого никогда не поймут на Западе.

О задачах

— Вопросы развития, укрепления производственных мощностей по выпуску продукции, участие в создании и освоении новых рынков являются важнейшей задачей на этом этапе развития.

Со своей стороны мы будем продолжать оказывать поддержку реальному сектору экономики, людям, оказавшимся в сложной жизненной ситуации. Вырабатывать новые формы поддержки и реализовывать их на практике.

А участие предприятий и организаций Волгоградской области в реализации национальных проектов, приоритетных проектов развития Волгоградской области позволит значительно укрепить экономические возможности предприятий и повысить качество жизни людей.

Все социальные обязательства выполняются и будут выполнены.





Фото: администрация Волгоградской области