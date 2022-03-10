Налоговые органы из-за санкций отказались от блокировки счетов должникам









Федеральная налоговая служба не будет блокировать операции по счетам должников до 1 июня 2022 года. Такое решение, как сообщили в ФНС России, принято в целях снижения рисков неплатежеспособности предприятий, возникших на фоне антироссийских санкций.

- Налогоплательщики, которые понесли ущерб из-за финансово-экономических санкций, смогут обратиться в налоговый орган по месту их учета, чтобы отложить сроки применения мер взыскания до предельных в соответствии с налоговым законодательством, - говорится в сообщении ФНС РФ.



