Налоговые органы из-за санкций отказались от блокировки счетов должникам

Федеральные новости 10.03.2022 17:58
10.03.2022 17:58
Федеральная налоговая служба не будет блокировать операции по счетам должников до 1 июня 2022 года. Такое решение, как сообщили в ФНС России, принято в целях снижения рисков неплатежеспособности предприятий, возникших на фоне антироссийских санкций.
- Налогоплательщики, которые понесли ущерб из-за финансово-экономических санкций, смогут обратиться в налоговый орган по месту их учета, чтобы отложить сроки применения мер взыскания до предельных в соответствии с налоговым законодательством, - говорится в сообщении ФНС РФ.
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