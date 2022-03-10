Контрактник из Волгоградской области погиб в ходе спецоперации на Украине





Военнослужащий родом из Котовского района Волгоградской области Сергей Миллер погиб в ходе специальной военной операции по демилитаризации и денацификации Украины. Контрактника похоронят на его малой родине, в селе Коростино, рассказали ИА «Высота 102» в администрации сельского поселения.

Сергею Миллеру было 27 лет. Он подписал контракт сразу после службы по призыву. Год назад он вместе с семьей переехал на новое место жительства в Крым. В Коростино Котовского района остались жить мать и двое братьев погибшего контрактника.

– Хороший был парень, – прокомментировали в администрации Коростинского сельского поселения.

В администрации Котовского района подтвердили, что Сергей Миллер погиб на Украине.

– Военком показал нам извещение, сейчас мы занимаемся подготовкой к похоронам, – сказала информагентству первый заместитель главы Котовского района Любовь Комарова.

Дата прощания с погибшим военнослужащим еще не назначена.