Контрактник из Волгоградской области погиб в ходе спецоперации на Украине

Общество 10.03.2022 14:33
10.03.2022 14:33
Военнослужащий родом из Котовского района Волгоградской области Сергей Миллер погиб в ходе специальной военной операции по демилитаризации и денацификации Украины. Контрактника похоронят на его малой родине, в селе Коростино, рассказали ИА «Высота 102» в администрации сельского поселения.
Сергею Миллеру было 27 лет. Он подписал контракт сразу после службы по призыву. Год назад он вместе с семьей переехал на новое место жительства в Крым. В Коростино Котовского района остались жить мать и двое братьев погибшего контрактника.
– Хороший был парень, – прокомментировали в администрации Коростинского сельского поселения.
В администрации Котовского района подтвердили, что Сергей Миллер погиб на Украине.
– Военком показал нам извещение, сейчас мы занимаемся подготовкой к похоронам, – сказала информагентству первый заместитель главы Котовского района Любовь Комарова.
Дата прощания с погибшим военнослужащим еще не назначена.
Напомним, накануне в хуторе Манойлин Клетского района похоронили с воинскими почестями погибшего в ходе спецоперации старшего лейтенанта Дениса Зорина. Он представлен к званию Героя России. Ранее в Волгоградской области простились с уроженцами Камышина Кириллом Яборовым, Данилой Горягиным, уроженцами Николаевска Валерием Коваленко, Александром Бахаревым. В Пскове простились с экс-начальником штаба десантного полка в Камышине Юрием Агарковым.
Сегодня в ходе обращения к волгоградцам губернатор Волгоградской области Андрей Бочаров поблагодарил военнослужащих, которые исполняют свой долг на Украине, и совместно с собравшимися в ЦКЗ почтил память погибших минутой молчания.
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