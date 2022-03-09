Денис Зорин посмертно представлен к званию Героя России









Жители хутора Манойлин Клетского района Волгоградской области сегодня попрощались с погибшим в ходе спецоперации Денисом Зориным. Представитель Минобороны России в лице военного комиссара Волгоградской области Андрей Летунов, который был на церемонии прощания, сообщил о представлении старшего лейтенанта Зорина к званию Героя России. Погибшему офицеру было 30 лет.

Проститься с Денисом Зориным пришли жители хутора, родственники, друзья и знакомые - более 500 человек. Похоронили военнослужащего со всеми воинскими почестями.

Денис Зорин погиб при исполнении служебного долга в ходе спецоперации на Украине.

Денис родился 29 декабря 1991 года в хуторе Манойлин. После окончания школы он поступил в Волгоградскую сельскохозяйственную академию, проходил подготовку на военной кафедре. В 2015 году заключил контракт на службу в вооруженных силах РФ. Принимал участие в военной операции России в Сирии. Соболезнования родным Дениса выразил губернатор Волгоградской области Андрей Бочаров.



