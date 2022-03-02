«Их похоронят как героев»: в Николаевске готовятся к прощанию с погибшими в ходе спецоперации военными
Общество 02.03.2022 11:19
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02.03.2022 11:19
В городе Николаевск Волгоградской области заканчиваются последние приготовления к прощанию с двумя военнослужащими, погибшими в ходе специальной операции на Донбассе - гвардии ефрейтором Валерием Коваленко и рядовым Александром Бахаревым. Накануне глава региона Андрей Бочаров выразил соболезнования родным и близким погибших.
Фото Александра Бахарева разместил его дедушка Виктор Самуилович у себя на страничке в соцсети
- Это наши ребята, с Николаевска. Хорошие парни, достойные. Бахарев из семьи ветерана военной службы. Его дедушка - полковник, служил в Вооруженных силах. Очень хорошая семья. Мы сегодня ее навестили, выразили соболезнования, - рассказал ИА «Высота 102» глава городского поселения город Николаевск Александр Макеев.
На фото Виктор Самуилович - дедушка Александра
Очень тепло местные жители отзываются и о Валерии Коваленко, который также выбрал для себя благородную профессию служить Отечеству. Валерий до участия в этой спецоперации служил по контракту около 8 лет.
- Сегодня весь Николаевск скорбит, но все всё понимают и поддерживают президента, - говорит глава поселения. - К церемонии прощания почти все готово. Ребят похоронят как героев, со всеми воинскими почестями, заключил он.
Прощание с 22-летним Александром Бахаревым и 26-летним ефрейтором Валерием Коваленко состоится в Николаевске в четверг, 3 марта.
Редакция ИА «Высота 102» выражает свои соболезнования семьям погибших
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