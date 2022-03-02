«Их похоронят как героев»: в Николаевске готовятся к прощанию с погибшими в ходе спецоперации военными









В городе Николаевск Волгоградской области заканчиваются последние приготовления к прощанию с двумя военнослужащими, погибшими в ходе специальной операции на Донбассе - гвардии ефрейтором Валерием Коваленко и рядовым Александром Бахаревым. Накануне глава региона Андрей Бочаров выразил соболезнования родным и близким погибших.













Фото Александра Бахарева разместил его дедушка Виктор Самуилович у себя на страничке в соцсети









- Это наши ребята, с Николаевска. Хорошие парни, достойные. Бахарев из семьи ветерана военной службы. Его дедушка - полковник, служил в Вооруженных силах. Очень хорошая семья. Мы сегодня ее навестили, выразили соболезнования, - рассказал ИА «Высота 102» глава городского поселения город Николаевск Александр Макеев.









На фото Виктор Самуилович - дедушка Александра

Очень тепло местные жители отзываются и о Валерии Коваленко, который также выбрал для себя благородную профессию служить Отечеству. Валерий до участия в этой спецоперации служил по контракту около 8 лет.

- Сегодня весь Николаевск скорбит, но все всё понимают и поддерживают президента, - говорит глава поселения. - К церемонии прощания почти все готово. Ребят похоронят как героев, со всеми воинскими почестями, заключил он.

Прощание с 22-летним Александром Бахаревым и 26-летним ефрейтором Валерием Коваленко состоится в Николаевске в четверг, 3 марта.





Редакция ИА «Высота 102» выражает свои соболезнования семьям погибших



