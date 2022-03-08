Общество 08.03.2022 13:36
08.03.2022 13:36
О гибели Юрия Агаркова в ходе спецоперации сообщил губернатор Псковской области Михаил Ведерников.
- В ходе специальной военной операции, направленной на защиту от геноцида мирного населения Донецкой и Луганской республик, погибли два офицера-десантника, чья служба ранее была связана с 76-й десантно-штурмовой дивизией. Константин ЗИЗЕВСКИЙ и Юрий АГАРКОВ с честью исполнили свой долг, доблестно и мужественно защищая безопасность нашей страны, - написал Ведерников в своем Telegram-канале.
Обоих офицеров похоронили в Пскове.
Известно, что Юрий Агарков служил в Камышине начальником штаба 56-го гвардейского десантно-штурмового полка до момента перевода его в Феодосию.
Фото из Telegram-канала Михаила Ведерникова
Реклама
Сухое дерево рухнуло под окнами двухэтажки в Волжском08.03.2022 18:01
Общество 08.03.2022 18:01
«Это что, спекуляция?»: волгоградки шокированы ценами на шампуни и прокладки08.03.2022 17:23
Общество 08.03.2022 17:23
Сайт не работает, все операторы заняты: OBI в Волгограде штурмуют покупатели08.03.2022 16:16
Общество 08.03.2022 16:16
В Волжском концессионер банного комплекса заработал штраф08.03.2022 14:52
Общество 08.03.2022 14:52
«Красота спасет мир»: волгоградские мужчины скупают тюльпаны08.03.2022 12:24
Общество 08.03.2022 12:24
«Только 5 кг в руки»: жители Волгограда и Волжского сметают с полок сахар08.03.2022 10:46
Общество 08.03.2022 10:46
Волгоградские дороги чистят от снега и льда08.03.2022 10:01
Общество 08.03.2022 10:01
Прикипели к заводу душой: волгоградки рассказали об удивительной работе на «Красном Октябре»08.03.2022 09:38
Общество 08.03.2022 09:38
В Волгограде ищут реставраторов исторической лестницы08.03.2022 08:40
Общество 08.03.2022 08:40
Суд в Москве может остановить скандальную стройку РЖД в поселке Волгограда07.03.2022 18:59
Общество 07.03.2022 18:59
С волгоградцев стали брать комиссию при оплате за газ07.03.2022 17:28
Общество 07.03.2022 17:28
В Волгоградской области отменили гастроли московского юмориста07.03.2022 15:18
Общество 07.03.2022 15:18
Торговая сеть в Волгограде ограничила продажу гречки и кур07.03.2022 15:09
Общество 07.03.2022 15:09
Губернатор Волгоградской области поздравил мам и дам с наступающим 8 марта07.03.2022 13:24
Общество 07.03.2022 13:24
В глубинке Волгоградской области заполнили опустевшие полки в магазинах07.03.2022 11:53
Общество 07.03.2022 11:53
Реклама