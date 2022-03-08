Экономика

Карты ВТБ будут действовать бессрочно

Экономика 08.03.2022 12:37 Новости компаний
08.03.2022 12:37 Новости компаний


Все карты ВТБ теперь будут действовать бессрочно, продлевать и перевыпускать их не нужно. В том числе продолжат работать карты иностранных платёжных систем, которые по-прежнему действуют на территории России. Решение иностранных платежных систем о прекращении работы в России никак не повлияет на обслуживание клиентов ВТБ на территории страны.
ВТБ также рекомендует своим клиентам воспользоваться цифровыми картами «Мир». Банк фиксирует рекордный рост спроса на них. Они позволяют совершать привычные транзакции без ограничений- в том числе оплачивать покупки смартфоном и в интернет-магазинах.
Только 6 марта клиенты ВТБ открыли в «цифре» 27 тысяч карт Национальной платёжной системы, тогда как 5 марта этот показатель составил 3,5 тысячи. Общее количество карт «Мир», выпущенных ВТБ, стремится к 12 миллионам.

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