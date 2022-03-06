



Полки с сахаром в супермаркетах «у дома» в Волгограде стремительно пустеют – люди пожилого и преклонного возраста массово закупаются этим продуктом. Пенсионеры набирают в корзинки по нескольку пачек этого внезапно понадобившегося им продукта несмотря на ограничения продажи в одни руки, сообщает корреспондент ИА «Высота 102».

В частности, с ажиотажем вокруг сахара столкнулись продавцы в магазине «Магнит» на улице Елецкой, 11 в Ворошиловском районе. Невиданным спросом у пожилых волгоградцев пользуется только самый дешевый сахар-песок в простых полиэтиленовых пачках. Соседствующие с ним на полках рафинад, сахар в разноцветных упаковка и тростниковый сахар представлены в большом количестве и ассортименте. Не заинтересовали волгоградцев и соль, крупы, макароны и другие продукты, которыми можно запастись впрок.

На кассе «Магнита» некоторые покупатели выразили недовольство ограничением на продажу в одни руки не более 5-ти пачек сахара. Возмущены были люди и тем фактом, что исчез ценник на сладкий продукт – по словам продавцов, они убрали его после начала массовой закупки этого товара.





В расположенном по соседству супермаркете «Покупалко» полки, где еще совсем недавно лежал сахар-песок, оказались пусты. О том, какой товар здесь находился, свидетельствует только уцелевший ценник – 53,99 рубля за стандартную пачку. Эта цена действует при предъявлении карты магазина, без нее сахар стоит без одной копейки 70 рублей.

– С утра покупатели пришли и начали его [сахар] стремительно разбирать, мы даже не успеваем выкладывать его со склада, обычно такого спроса нет, – рассказала удивленная происходящим продавец. – Запасы есть, но если такой ажиотаж будет продолжаться, то вскоре сахар закончится, будем ждать подвоза.





Разобрали самый дешевый - по 57,99 рублей - сахар и в магазине «Пятерочка» в ТЦ «Парус». Над пустующим слотом размещено объявление об ограничении продажи в одни руки сахара, а также подсолнечного масла, риса, гречки, муки и соли. Одному покупателю могут продать не более 5 кг сахара, трех бутылок подсолнечного масла и пяти пачек каждого из перечисленных сыпучих продуктов. Впрочем, ограниченные в продаже мука и соль находятся по соседству с отсутствующим сахаров в достаточном количестве – на них спроса у волгоградцев нет.

В минувшую пятницу журналисты «Высоты 102» побывали в распределительном центре волгоградской торговой сети «Покупочка». Сотрудники заверили, что сформированных на данный момент запасов хватит минимум на месяц, в чем лично убедились корреспонденты. Представители компании отметили, что 70% ассортимента составляют товары российских поставщиков, которые не сообщали о возможных перебоях в отгрузке.