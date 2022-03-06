«Лента» в Волгограде ограничила продажи в одни руки: список товаров

Сеть гипермаркетов «Лента» объявила об ограничении на продажу ряда товаров в одни руки. Лимит установлен во всех магазинах ретейлера, в том числе в Волгограде, и при заказе доставки на дом, сообщили в пресс-центре компании.

- крупы;

- чай и кофе;

- сахар;

- мука;

- продукты быстрого приготовления;

- приправы и соусы;

- мясная и рыбная консервация;

- масла;

- косметика;

- средства для стирки;

- туалетная бумага;

- детская бытовая химия и подгузники.

Об объемах ограничений не сообщается.

«Лента» таким образом намерена бороться с большими закупками, которые совершают спекулянты для дальнейшей перепродажи с огромной наценкой. Из-за перекупщиков рядовые покупатели могут столкнуться с временным отсутствием продуктов на полках.

– В магазинах сети участились случаи, когда посетители приобретают явно завышенное количество товара, который впоследствии реализуется через другие каналы по ценам, значительно превышающим цены магазина, – прокомментировали в пресс-центре торговой компании.

По данным федеральных СМИ, аналогичные лимиты ввели магазины «Ашан», «Пятерочка» и «Перекресток», в том числе онлайн-гипермаркет «Перекресток Впрок». На момент публикации совершить заказ в приложении «Перекресток Впрок» в Волгограде невозможно, о чем свидетельствует объявление «Сейчас магазин не принимает заказы, попробуйте позже». Приложение торговой сети «Пятерочка» работает штатно.

Служба доставки «Сбермаркет» также ввела ограничения – сумма минимального заказа в магазинах «Ашан», METRO и Selgros увеличилась до 4 тысяч рублей. В «Ленте» и «Магнит Семейный» минимальная сумма заказа составляет теперь 2 тысячи рублей.