Общество

«Лента» в Волгограде ограничила продажи в одни руки: список товаров

Общество 06.03.2022 14:20
06.03.2022 14:20


Сеть гипермаркетов «Лента» объявила об ограничении на продажу ряда товаров в одни руки. Лимит установлен во всех магазинах ретейлера, в том числе в Волгограде, и при заказе доставки на дом, сообщили в пресс-центре компании.

Введенные ограничения распространяются на следующие виды товаров:

- крупы;
- чай и кофе;
- сахар;
- мука;
- продукты быстрого приготовления;
- приправы и соусы;
- мясная и рыбная консервация;
- масла;
- косметика;
- средства для стирки;
- туалетная бумага;
- детская бытовая химия и подгузники.
Об объемах ограничений не сообщается.

«Лента» таким образом намерена бороться с большими закупками, которые совершают спекулянты для дальнейшей перепродажи с огромной наценкой. Из-за перекупщиков рядовые покупатели могут столкнуться с временным отсутствием продуктов на полках.

– В магазинах сети участились случаи, когда посетители приобретают явно завышенное количество товара, который впоследствии реализуется через другие каналы по ценам, значительно превышающим цены магазина, – прокомментировали в пресс-центре торговой компании.

По данным федеральных СМИ, аналогичные лимиты ввели магазины «Ашан», «Пятерочка» и «Перекресток», в том числе онлайн-гипермаркет «Перекресток Впрок». На момент публикации совершить заказ в приложении «Перекресток Впрок» в Волгограде невозможно, о чем свидетельствует объявление «Сейчас магазин не принимает заказы, попробуйте позже». Приложение торговой сети «Пятерочка» работает штатно.

Служба доставки «Сбермаркет» также ввела ограничения – сумма минимального заказа в магазинах «Ашан», METRO и Selgros увеличилась до 4 тысяч рублей. В «Ленте» и «Магнит Семейный» минимальная сумма заказа составляет теперь 2 тысячи рублей. 

Напомним, накануне крупнейшие федеральные и региональные торговые сети обратились в Минпромторг и Минсельхоз с предложением ограничить продажу некоторых товаров в одни руки. Ведомства поддержали инициативу ретейлеров.

Фото: скриншот Яндекс.Карты.

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