Иномарка задавила девушку на обочине трассы под Волгоградом

Происшествия 06.03.2022 12:10
06.03.2022 12:10
Молодая девушка погибла под колесами хэтчбека Honda Fit на Западном объезде Волгограда возле поселка Приканальный. Трагедия произошла в 20.30 5 марта, сообщили в ГУ МВД России по Волгоградской области. По предварительным данным, водитель иномарки ехал со стороны поселка Прудбой в Калачевском районе и совершил наезд на 26-летнюю девушку-пешехода. Она шла по краю проезжей части трассы в попутном направлении. От полученных травм пострадавшая скончалась на месте ДТП.
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