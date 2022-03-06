В сгоревшем доме в Волгоградской области погиб человек

Частный деревянный дом возле ЦРБ сгорел в станице Клетской. На месте пожара найдено тело, личность погибшего в настоящее время устанавливается. Эксперты также выясняют причину возгорания, сообщили в ГУ МЧС России по Волгоградской области.
Сообщение о полыхающем доме на улице Пролетарской поступило диспетчеру пожарно-спасательной службы 5 марта в 13.33. Расчеты 41-й пожарной части незамедлительно выехали на место ЧП и в 13.50 потушили охваченное огнем здание.
Фото: ГУ МЧС России по Волгоградской области.