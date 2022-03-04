На территории «Красного Октября» в Волгограде обнаружили бомбу

В Краснооктябрьском районе Волгограда на территории металлургического комбината в ходе земляных работ рабочие обнаружили бомбу времен войны. Место, где была сделана находка, сообщили ИА "Высота 102" в ГУ МЧС России, в настоящее время находится под охраной.

— Сегодня при проведении земляных работ в Краснооктябрьском районе города Волгограда обнаружена ФАБ-250 времен Великой Отечественной войны, - сообщили в управлении МЧС региона. — С целью обезвреживания авиабомбы ожидается прибытие из Ростова-на-Дону пиротехнического расчета Донского спасательного центра МЧС России.

На заводе "Красный Октябрь" корреспондентам информагентства подтвердили факт обнаружения авиабомбы. На предприятии уточнили также, что земляные работы проводились в первой половине дня в районе одного из цехов.

— 4 марта на территории завода "Красный Октябрь" в 10.30 в районе склада окалины работниками цеха по переработке отходов собственного производства, при проведении земляных работ в рамках обновления производственных мощностей, был обнаружен предмет, визуально похожий на авиабомбу времен Великой Отечественной войны, — сообщили на предприятии. — Немедленно были предприняты необходимые меры безопасности. О происшествии сообщено в отдел полиции №2 Управления МВД России по городу Волгограду. Место обнаружения ограждено сигнальной лентой, приняты меры по удалению людей и техники на безопасное расстояние до приезда специалистов-взрывотехников. Обнаруженный объект находится вдали от производственных цехов и его обнаружение никак не сказывается на производственном процессе.

На "Красном Октябре" напоминают, что это не первая находка времен Великой Отечественной войны, обнаруженная на территории предприятия: во время Сталинградской битвы 100 дней ожесточенные бои велись непосредственно на заводе.

Фото: ГУ МЧС России по Волгоградской области

