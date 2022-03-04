Расследования

Волгоградские полицейские опровергли фейки о грабежах и военном времени

Расследования 04.03.2022 10:56
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04.03.2022 10:56


В ГУ МВД по Волгоградской области сообщили о фактах распространения в мессенджерах недостоверных сведений якобы от имени сотрудников полиции. Как пояснили ИА «Высота 102» в ведомстве, в пересылаемых пользователями сообщениях говорится, что полиция предупреждает граждан о злоумышленниках, которые якобы посещают волгоградцев по местам жительства, представляются сотрудниками органов внутренних дел  и оповещают население о введении на территории региона особого правового режима – военного времени. Под этим предлогом они проникают в квартиры и дома, где совершают преступления.

ГУ МВД России по Волгоградской области официально заявляет о том, что данная информация не соответствует действительности. Подобных преступлений в регионе не зарегистрировано, полиция никаких сообщений не распространяла.

В ведомстве напомнили, что за распространение заведомо ложной общественно значимой информации под видом достоверных сведений, создающее угрозу нарушения общественного порядка и общественной безопасности, предусмотрена уголовная и административная ответственность.

Гражданам, представителям средств массовой информации и пользователям ресурсов сети Интернет необходимо проявлять бдительность и ориентироваться только на проверенные источники информации, рекомендовали в ГУ МВД по Волгоградской области. 

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