



Центральный районный суд Волгограда на семь суток арестовал участника одиночного пикета на Мамаевом кургане. Как сообщает ИА "Высота 102" со ссылкой на открытые данные, житель Приморского края Алексей Клоков признан виновным в неповиновении законным требованиям полиции.

Отбывать наказание, согласно постановлению суда, Клоков будет до 8 марта в спецприемнике для лиц, арестованных в административном порядке.

Ранее информагентство сообщало о том, что первый пикет 23-летний Алексей Клоков устроил 24 февраля на Аллее Героев. 26 февраля с плакатом в руках он был замечен уже на Мамаевом кургане. 1 марта протестант устроил повторную акцию на главной высоте России, в результате чего был доставлен в отдел полиции Центрального района, сотрудники которого составили протокол по ст. 19.3 КоАП РФ за невыполнение законных требований сотрудников полиции.

Материалы рассматривались судом Центрального района 2 марта.