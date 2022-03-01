В Волгограде за неповиновение полиции задержан пикетчик

За невыполнение законных требований сотрудников полиции на Мамаевом кургане в Волгограде задержан 23-летний Алексей Клоков, трижды выходивший на одиночный пикет в центре Волгограда. Как сообщает ИА «Высота 102», мужчину доставили в отдел полиции, где сотрудники составили в отношении него протокол по ст. 19.3 КоАП РФ.

Стоит отметить, что в райотделе полиции Клоков оказался с третьей настойчивой попытки. Первый пикет волгоградец устроил в четверг, 24 февраля, на Аллее Героев. Спустя два дня он снова вышел с плакатом на улицу и был замечен уже на Мамаевом кургане. Сегодня, 1 марта, протестант устроил повторную акцию на главной высоте России, выступив против специальной военной операции, призванной защитить жителей Донбасса.

Напомним, 24 февраля президент России Владимир Путин объявил о начале специальной военной операции, направленной на демилитаризацию и денацификацию Украины. Решение было принято в ответ на обращение руководителей ЛНР и ДНР.

Сегодня представитель регионального управления МВД в беседе с корреспондентом информагентства заявил о том, что в отношении участников незаконных акций в Волгограде, как и в других городах, будут применяться законные методы воздействия. Правоохранителям поставлена задача действовать жестко и без промедления. Причина тому - многочисленные призывы выйти на пикеты в соцсетях и колоссальное количество фейков.