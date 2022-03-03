В центре Волгограда из-за угроз силовики проверяют облбольницу

В Волгограде 3 марта анонимные сообщения с угрозами получили сразу несколько лечебных учреждений. В Центральном районе Волгограда на улице Советской в эти минуты проводится проверка на территории ВОКБ №3.

Как сообщили ИА "Высота 102" в экстренных службах, письмо было отправлено злоумышленниками на административный электронный адрес.

— Действуя по инструкциям, персонал сообщил информацию в правоохранительные органы, — сообщил источник информагентства.

По сведениям корреспондента ИА "Высота 102", сейчас улица Советская в Центральном районе перекрыта для транспорта. На месте работают представители МЧС, МВД, кинологи.





Известно, что угрозы поступают в лечебные учреждения Волгоградской области уже второй день. В каждом случае о тревожных сообщениях руководители больниц докладывают правоохранительным органам.