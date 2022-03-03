



Четыре месяца назад волгоградцы, живущие у колледжа им. Вернадского в Кировском районе, стали свидетелями сноса магазина, куда многие ходили за хлебом, чаем, кофе, овощами и соленьями. Здание, расположенное на ул. 64-й Армии, 67а демонтировали буквально за несколько дней. Однако муниципальная земля, на которой стоял торговый объект, пустовала недолго: уже в начале февраля здесь начали строить металлический каркас нового киоска, по размерам уж больно напоминающий прежний магазин. Горожане недоумевают: в чем разница и зачем тогда было сносить предыдущий, всеми любимый магазин? Журналисты ИА «Высота 102» выяснили, почему исчезло старое здание, простоявшее без малого 20 лет, и зачем точно на его месте возводить такое же новое.

«Почти 20 лет никому не мешал»

Магазин на 64-й Армии, 67а построил в далеком 2001 году частный предприниматель Григорий Васильев. Земельный участок ему сдала в аренду администрация Кировского района Волгограда еще в 1998 году. За три года он возвел одноэтажное здание, которое в апреле районная администрация приняла в эксплуатацию, а местное БТИ – поставило на учёт.

Спустя еще восемь лет это здание купил волгоградец Олег Гузенко. Тогда же, в 2009 году, на основании договора купли-продажи и нового свидетельства о собственности он официально переоформил договор аренды земельного участка площадью 456 квадратных метров «для эксплуатации здания магазина». Срок договора истекал в октябре 2013 года, в феврале 2014 года было заключено дополнительное соглашение, по которому документ изложили в новой редакции, а его действие распространялось до января 2019 года. И опять та же формулировка – «для эксплуатации здания магазина». Ни в одном документе на тот момент не шла речь о том, является ли это здание капитальным или же нестационарным торговым объектом.

За пять лет, пока действовал договор аренды, принятое в эксплуатацию и поставленное на учет в БТИ здание магазина неожиданно потеряло свой легальный статус капитального строения. Чиновники начали считать его самовольной постройкой. Согласно решению Кировского районного суда от 20 августа 2019 года, в конце февраля 2019 года департамент муниципального имущества в одностороннем порядке отказался от договора аренды земли. Через пять дней Гузенко получил это письмо, и документ прекратил своё действие. Через месяц клерки из районной администрации приехали проверить магазин и не признали в нем капитальную постройку.

– В результате осмотра установлено, что на территории общего пользования, на земельном участке… расположен действующий нестационарный торговый объект – здание магазина с вывесками… Здание магазина представляет собой каркас, обшитый металлосайдингом, состоящий из основного строения, пристройки, тамбура и крыльца, площадь застройки 193,5 кв.м… Сведения о выданном разрешении на строительство капитального здания торгового павильона отсутствуют. Указанный объект в схему размещения нестационарных торговых объектов… не включен… данный объект не входит в перечень допустимых для размещения объектов, – говорится в мотивировочной части решения суда.

Как почти за 20 лет учтенный, оформленный в собственность магазин, куда ходили тысячи постоянных покупателей, превратился в самострой, осталось загадкой и для горожан, и для самого Олега Гузенко.

«Это просто золотая земля»

В августе 2019 года судья Кировского районного суда Волгограда Любовь Сорокина без проведения экспертизы капитальности строения по иску мэрии признала отсутствующим право собственности Олега Гузенко на спорный магазин. Суд также возложил на бизнесмена обязанность снести его как самовольно установленный объект, чтобы освободить земельный участок. Гузенко оспорил решение, и Волгоградский облсуд отменил решение в части признания отсутствующим права собственности. Дальнейшие обжалования в Четвертом кассационном суде и Верховном суде больше ничего не изменили.

– Как освободить участок, но при этом сохранить право собственности, суды разбираться не стали, – возмущен Олег Гузенко. – Поняв, что сохранить собственность невозможно, я обратился в администрацию Кировского района с просьбой включить мой магазин в схему НТО, но получил отказ. По словам замглавы администрации Эдуарда Георгиевича [Суппеса], земля под магазином – золотая, и, наверно, поэтому я получил отказ.

Заявление о включении в схему НТО Олег Гузенко подал в середине августа 2021 года. Через две недели заместитель руководителя департамента ЖКХ и ТЭК администрации Волгограда Андрей Козлов не согласовал размещение торгового объекта на ул. 64-й Армии, 67А из-за замечания ресурсоснабжающей организации. Какой именно недостаток скрывался за этой формулировкой, вероятно, останется известным только департаменту и коммунальной компании.

Сражение за собственный магазин не прошли даром для волгоградского бизнесмена – он серьезно подорвал своё здоровье, и осенью 2021 года ему потребовалось выехать на лечение за границу. Однако судебные приставы не выпустили Олега Гузенко из России, предъявив исполнительный лист о сносе торгового здания. Предприниматель был вынужден сдаться: он привлек предложенных чиновниками строителей, которые быстро демонтировали некогда привлекательный и удобный для волгоградцев магазин.

Едва Олег Гузенко успел смириться с потерей, как ему нанесли новый удар: проезжая мимо места, где была его собственность, он обнаружил огороженную металлическим забором стройплощадку, выстроенные по периметру опоры, балки и фермы.

– Я снова написал замглавы района и получил, на мой взгляд, странный ответ. Мне пояснили, что сохранить мой объект в том виде, в каком он был, было нельзя, – рассказывает шокированный бизнесмен. – Якобы сейчас строится объект площадью 110 кв. м, а не 177 кв. м, как мой. При этом он не будет стоять на коммуникациях, и отсутствует треугольник видимости. Суппес написал, что при желании нужно было мне узаконить свой магазин в соответствии с требованиями, аннулировать право собственности и подписать мировое соглашение. Но это какой-то сюрреализм! Мы направляли им [чиновникам] мировое соглашение, были согласны привести объект в соответствие с требованиями. Иначе бы зачем я писал бы заявление о включении в схему НТО? Складывается впечатление, что нововведения в федеральном законодательстве устроены так, чтобы узаконить отъем собственности.

– Визуально новый киоск таких же размеров, как его предшественник, при этом я не нашел объявления о проведении аукциона на сдачу в аренду этого земельного участка. Кто же заполучил этот золотой кусок земли? – озадачен Олег Гузенко.

Место преткновения

В администрации Волгограда, куда «Высота 102» направила редакционный запрос, не стали раскрывать имя предпринимателя, получившего земельный участок. Более того, эту площадку другой бизнесмен получил в качестве компенсационного места, которые по закону предоставляются без проведения аукциона.

Комментируя ситуацию вокруг магазина Олега Гузенко, в мэрии обратили особое внимание на изменения в федеральном законодательстве, из-за которых в итоге был запущен судебный процесс. Так, в 2009 году закон позволял муниципалитету сдавать землю в аренду для эксплуатации некапитального торгового объекта. При этом в договоре тех лет нигде не было указано, что участок предназначен именно для некапитального строения.

Позднее – в мэрии не уточнили, в каком году – федеральное законодательство изменилось. По новым правила было запрещено передать в аренду участки для размещения нестационарных торговых объектов. Теперь предприниматели и фирмы должны были заключать с муниципалитетом договор на размещение нестационарных объектов.

– В рамках исполнения требований федерального законодательства муниципалитет предоставил всем предпринимателям время для заключения договора и включения объектов в действующую схему размещения НТО, – подчеркнули в мэрии. – В ходе взаимодействия с предпринимателем [Олегом Гузенко] выяснилось, что указанный павильон ранее он оформил как капитальный объект и заблаговременно не уведомил об этом муниципалитет. По новым нормам федерального законодательства объект капстроительства не может включаться в схему НТО.

Олегу Гузенко предложили аннулировать право собственности на магазин как на капитальное строение и подать заявку на его включение в схему размещения НТО. Именно так, по словам чиновников, поступили четыре других предпринимателя, которые сейчас успешно работают. Однако Гузенко не предпринял никаких шагов вплоть до истечения срока аренды земли, утверждают в мэрии. Сам же предприниматель, напротив, заявил «Высоте 102», что в августе 2021 года принял предложение чиновников, подал заявку на НТО, но получил отказ.

– В связи с вышеуказанными обстоятельствами в июне 2019 года муниципалитет был обязан обратиться в суд с иском о прекращении права собственности на этот объект и освобождении участка, – резюмировали в администрации. – В итоге законность действий муниципалитета была подтверждена решением ряда судебных инстанций.

Пока шли суды, мэрия неоднократно предлагала Олегу Гузенко заключить мировое соглашение, однако, по словам чиновников, коммерсант отказывался. До окончания срока исполнительного производства в начале ноября 2021 года у предпринимателя была возможность инициировать процедуру мирового соглашения. Олег Гузенко решительно опровергает эти заявления чиновников и называет их слова «выдумкой господина Суппеса».

– В то же время, согласно действующему законодательству, муниципалитет не мог включить указанное место в схему размещения НТО до тех пор, пока на земельном участке располагался признанный судом незаконным объект капстроительства, – подчеркнули в администрации Волгограда.

После того, как Олег Гузенко был вынужден демонтировать свой магазин, это место стало доступно для включения в схему размещения НТО. Однако земля досталась не лишенному собственности бизнесмену, а другому предпринимателю, имя которого остается в тайне, как и то, чем будут торговать в будущем киоске.