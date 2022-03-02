Подростка-фальшивомонетчика задержали в Волгограде









В сбыте фальшивых купюр Центробанка России подозреваются двое жителей Волгограда, среди которых 17-летний подросток. Как сообщила старший помощник руководителя СУ СКР по Волгоградской области Дарья Буянова, уголовное дело возбуждено по ч.1 ст.186 УК РФ (хранение, перевозка и сбыт поддельных денежных купюр).

По данным следствия, 20-летний подозреваемый совместно со своим 17-летним знакомым 24 февраля получили почтовое отправление, в котором находились три поддельные банковские купюры номиналом 5 тысяч рублей каждая. Затем молодые люди сбыли фальшивки в торговых павильонах на территории Советского и Кировского районов Волгограда. Их задержали оперативные сотрудники управления экономической безопасности и противодействия коррупции ГУ МВД России по Волгоградской области. Проводится расследование.



