«Для меня? Да что вы!»: глава Михайловки заказал покупку меблированной квартиры за 4 миллиона бюджетных рублей

Администрация городского округа город Михайловка Волгоградской области покупает квартиру с мебелью. В качестве ответственного должностного лица заказчика в документах указан глава городского округа Александр Тюрин. Как сообщает ИА «Высота 102» со ссылкой на сайт госзаказов, за счет бюджета муниципалитета планируется приобрести жилье площадью не менее 52,7 квадратных метров с кухней, санузлом и жилыми комнатами.
Квартира, как следует из технической документации, должна размещаться в доме постройки не ранее 1984 года, не признанного аварийным и располагаться на этаже не ниже третьего. К состоянию жилья также предъявляется ряд требований. Так, в квартире не должно быть следов плесени или грибка, а стены должны быть без повреждений.
При этом квартира должна быть полностью меблированной и оборудованной бытовой техникой. Так, заказчик выдвинул требования наличия одного холодильника, не менее трех кондиционеров, одной стиральной машинки и одного телевизора. Также в квартире должны быть две кровати, мебельная стенка, шкафы, угловой диван, кухонный гарнитур и даже вешалка для одежды.
В обосновании начальной цены контракта указывается, что при ее определении были исследованы несколько предложений в сфере недвижимости. Четыре миллиона рублей, как следует из опубликованных документов, являются средним арифметическим нескольких ценовых запросов – начиная от 3,5 миллиона и заканчивая 4,7 миллиона рублей.
Корреспондент ИА «Высота 102» позвонил главе Михайловки Александру Тюрину и поинтересовался у него, для кого предназначается квартира.
— В документации все написано, — заявил Александр Васильевич, сначала попытавшись узнать у журналиста, где он достал его сотовый телефон.
— В документации не указано, для кого предназначается квартира, — уточнил корреспондент информагентства.
— Там все указано, — продолжал настаивать глава городского округа.
— Так это квартира для вас? — поинтересовался корреспондент.
Узнать у главы городского округа, действительно ли в Михайловке квартиры скромной площади стоят около 5 миллионов рублей, как указывается в обосновании цены контракта, журналист не успел.
Между тем, жители Михайловки, с которыми пообщался корреспондент ИА «Высота 102», очень удивились, узнав, за сколько администрация города планирует приобрести жилье за счет бюджета.
— Квартиры такой площади примерно стоят у нас около 2 миллионов рублей, ну может, чуть побольше, — поделились михайловцы. – Даже если приплюсовать расходы на мебель и технику, четыре миллиона никак не выходит. Жилье в домах с улучшенной планировкой площадью около 90 квадратов стоит около 3 миллионов. За 4 миллиона у нас можно купить коттедж.
Пока итоги аукциона на приобретение жилья для администрации городского округа не подведены. ИА «Высота 102» будет следить за результатами закупки.