Экономика

ПСБ предложил клиентам сберегательные продукты с доходностью до 21%

Экономика 02.03.2022 13:17 Реклама
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02.03.2022 13:17 Реклама


ПСБ запускает накопительный счет «Безлимитный». Максимальная доходность по накопительному счету составляет 21% годовых* для сумм от 5 000 рублей. Проценты по накопительному счету «Безлимитный» начисляются на сумму минимального остатка в течение процентного периода и выплачиваются в последний календарный день месяца. Пополнять и снимать денежные средства можно без ограничений и без потери накопленного дохода.
Также ПСБ предложил розничным клиентам новый вклад «Щедрый процент» с доходностью до 18,5% годовых. Минимальная сумма вклада - 100 000 рублей. У клиентов есть возможность разместить средства в рублях на срок 32, 91 или 181 день по ставке от 17% до 18,5% годовых** в зависимости от срока, пополнение или частичное снятие средств не предусмотрено. Доход выплачивается в конце срока действия вклада.
После повышения Банком России ключевой ставки до 20% интерес населения к сберегательным продуктам увеличился. Люди изучают более доходные варианты размещения свободных средств, которые бы защитили сбережения от инфляции. Новый вклад от ПСБ позволяет зафиксировать привлекательную ставку при относительно коротком сроке размещения. Для более гибкого управления финансами мы предлагаем накопительный счет «Безлимитный», который обеспечивает существенный доход без ограничений по пополнению или снятию средств, — отметила руководитель центра накопительных и транзакционных продуктов ПСБ Лидия Хальфиева.
Накопительный счет «Безлимитный» и депозит «Щедрый процент» можно открыть в любом отделении ПСБ, а также в мобильном или интернет-банке.
*Условия привлечения накопительного счета «Безлимитный»: валюта - рубли РФ. Срок действия: не ограничен. Минимальная сумма: не установлена. Пополнение и снятие: без ограничений. Количество счетов: не ограничено. Каналы открытия и обслуживания: офисы ПСБ, мобильный и интернет-банк. Информация об изменении процентных ставок размещается на сайте Банка, а также в офисах ПСБ за 10 рабочих дней до даты изменения. Проценты по счету: до 5 000 российских рублей - ставка 0,01% годовых, от 5 000 российских рублей - ставка 21% годовых. Проценты выплачиваются ежемесячно в последний день календарного месяца. Выплаченные проценты капитализируются. Проценты выплачиваются на минимальный остаток по счету, учитываемый в течение календарного месяца (для расчета берутся остатки на начало операционного дня). Проценты за месяц, в котором производится закрытие счета, не выплачиваются. ВАЖНО! При открытии счета в первый месяц с нулевым балансом отсчет процентного периода идет с даты, следующий за датой зачисления денежных средств на счет, но проценты не аннулируются из-за нулевого баланса (при внесении денежных средств процент будет выплачен исходя из минимального остатка). Ставки действует на дату 02.03.2022. Полные условия – на сайте psbank.ru и по телефону 8 800 333 03 03. ПАО «Промсвязьбанк», лицензия № 3251 ЦБ.
**Условия привлечения срочного банковского вклада «Щедрый процент»: валюта вклада – рубли. Срок вклада: 32, 91 и 181 день. Порядок внесения вклада: наличными денежными средствами через кассу банка или безналичным путем (перечислением со счета вклада «до востребования», текущего счета, счета для расчетов с использованием банковских карт). Режим работы вклада: непополняемый, расходные операции не допускаются; пролонгируемый не более 3-х раз на условиях вклада «Моя выгода»; количество вкладов, открываемых вкладчиком, не ограничено. Режим выплаты процентов: в конце срока вклада (на депозитный счет по учету вклада). Досрочное расторжение вклада: проценты по вкладам выплачиваются из расчета ставки по вкладу «до востребования», действующей в банке на дату расторжения договора, со дня, следующего за днем зачисления первоначальной суммы вклада на счет вклада, по день расторжения договора. Ставка по срочному банковскому вкладу «Щедрый процент» с 01.03.2022. Сумма вклада: от 100 000 рублей, срок вклада 32 дня, годовая процентная ставка 18,5%; срок вклада 91 день, годовая процентная ставка 18%; срок вклада 181 день, годовая процентная ставка 17%. Открытие вклада возможно в офисах ПАО «Промсвязьбанк», в интернет и мобильном банке при наличии у клиента действующего договора комплексного банковского обслуживания физических лиц в ПАО «Промсвязьбанк». Вклад может быть открыт в пользу третьих лиц в соответствии с требованиями Федерального закона «О валютном регулировании и валютном контроле». Полные условия – на сайте https://www.psbank.ru/ и по телефону 8 800 333 03 03. ПАО «Промсвязьбанк», лицензия № 3251 ЦБ.

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