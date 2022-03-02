Расследования

Виновный в гибели волгоградки от взрыва газа пытался оспорить приговор

Расследования 02.03.2022 09:29
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02.03.2022 09:29



Волгоградский областной суд оставил без изменения приговор 42-летнему Александру Иванютину, который был признан виновным в гибели 23-летней девушки от взрыва газа. Как сообщила старший помощник прокурора Волгоградской области Оксана Черединина, Иванютин просил вместо 3 лет лишения свободы в колонии общего режима назначить ему условное наказание, но апелляционная инстанция оставила его жалобу без удовлетворения. Приговор вступил в законную силу.
Слесарь по эксплуатации и ремонту систем газораспределения и газопотребления одной из коммерческих организаций Александр Иванютин в ноябре 2021 года был признан Кировским районным судом Волгограда виновным по п.«в» ч.2 ст.238 УК РФ (выполнение работ и оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности, повлекших по неосторожности причинение тяжкого вреда здоровью и смерть человека).
Следствием и судом установлено, что 27 октября 2020 года фигурант уголовного дела производил пуско-наладочные работы в одной из квартир дома №16 по ул.Санаторная в Кировском районе Волгограда. В нарушение требований нормативной и технической документации он отсоединил газовую трубку от котла, стал осуществлять продувку газового стояка. В результате произошла утечка газовой смеси с последующим воспламенением.
В тот момент помимо подсудимого в помещении находилась 23-летняя хозяйка квартиры, а также 41-летняя женщина - контролер бытового газа ресурсоснабжающей организации. От полученных ожогов девушка впоследствии скончалась в медицинском учреждении, здоровью контролера был причинен тяжкий вред.
Вину в содеянном мужчина полностью признал. 

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