Расследования 01.03.2022 12:18
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01.03.2022 12:18
Волгоградский областной суд ужесточил наказание 45-летнему Илье Бугаеву за мошенничество в особо крупном размере, в результате которого он лишил жилья 82-летнюю женщину. Как сообщила старший помощник прокурора области Оксана Черединина, ранее Бугаев был осужден к 4 годам условно, но надзорное ведомство посчитало приговор слишком мягким и обжаловала его. Апелляционная инстанция разделила мнение прокуратуры, назначив мошеннику 2 года колонии общего режима. Приговор вступил в законную силу.
Судом установлено, что Бугаев лишил квартиры 82-летнюю одинокую жительницу Краснооктябрьского района. Он вошел к пенсионерке в доверие, постоянно с ней разговаривал и помогал в быту. Потом он попросил у доверчивой женщины деньги в долг якобы для покрытия недостачи денежных средств в организации. Бугаев составил договор займа, по условиям которого женщина якобы получила от него 860 тысяч рублей на ремонт своей квартиры, указав при этом, что ее квартира является залогом при получении займа. Следующим шагом он взыскал с пенсионерки долг и проценты за пользование денежными средствами. Взыскание было обращено на квартиру, в связи с чем пенсионерка лишилась своего жилья.
Вину в содеянном Бугаев полностью признал.
В настоящее время квартира возвращена в собственность пенсионерки.
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