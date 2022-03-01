Экология

Волгоградский проектный институт займется озерами в Волго-Ахтубинской пойме

Экология 01.03.2022 10:46
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01.03.2022 10:46


Волгоградское УФАС признало необоснованными жалобы астраханской компании ООО «Инжгеопроект», приостановившей определение поставщиков по двум контрактам на расчистку девяти озер в Волго-Ахтубинской пойме, сообщили ИА «Высота 102» сегодня в антимонопольном ведомстве.

Как ранее сообщалось, компания «Инжгеопроект» была в списке участников под №3, но ее заявки не прошли конкурсный отбор, так как были признаны несоответствующими требованиям. Представители ООО посчитали действия конкурсной комиссии необоснованными и обратились с жалобами в УФАС.

Победителями обоих конкурсов на выполнение изыскательных работ и разработку проектной документации по расчистке девяти озер в Ленинском районе Волгоградской области стало ООО «Волговодпроект» - это волгоградский проектный институт. Он согласился выполнить изыскательные работы и разработать проектную документацию на расчистку озер Митяево, Двойничное, Казачка, Шинкарка, Горелое и Гатка за 9,5 миллиона рублей при начальной цене в 13,5 миллиона. По озерам Замора, Чахонное и Бакланы проектную документацию подготовят за 7,5 миллиона, тогда как начальная цена контракта составляла 10,4 миллиона рублей. 

В ближайшее время с победителем будут заключены соответствующие контакты.

Фото ИА «Высота 102»

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