Экология

Контракты по расчистке озёр в Волгоградской области «поставили на паузу» из-за жалоб

Экология 22.02.2022 16:08
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22.02.2022 16:08


Приостановлено определение поставщиков по двум многомиллионным контрактам на выполнение изыскательных работ и разработку проектной документации по расчистке девяти озер в Ленинском районе Волгоградской области. Как сообщает ИА «Высота 102» со ссылкой на сайт госзакупок, жалобы поступили от ООО «Инжгеопроект». Астраханская компания была в списке участников под №3, но ее заявки не прошли конкурсный отбор, так как признаны несоответствующими требованиям.

ООО «Инжгеопроект» обратилось в Волгоградское УФАС с жалобой на действия комиссии, которая, как считает участник, необоснованно отклонила его заявки, тем самым нарушив требования федерального закона «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд».

До рассмотрения жалоб приостановлено определение поставщика по двум электронным аукционам на общую сумму 23,9 миллиона рублей. Из них 13,5 миллиона рублей - начальная цена проведения изыскательных работ и разработку проектной документации на расчистку озер Митяево, Двойничное, Казачка, Шинкарка, Горелое и Гатка в Волго-Ахтубинской пойме. Еще один аналогичный электронный аукцион на 10,4 миллиона рублей проводился по озерам Замора, Чахонное и Бакланы. Все водные объекты находятся в Ленинском районе Волгоградской области в природном парке Волго-Ахтубинская пойма.

Рассмотрение жалоб назначено на 25 февраля.

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