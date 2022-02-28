В Волгограде затягивается суд над Арсеном Мелконяном и его родственниками

Расследования 28.02.2022 15:54
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28.02.2022 15:54
Процесс по делу об убийстве волгоградца Романа Гребенюка после ссоры в родительском чате отложен из-за болезни судьи, сообщила ИА «Высота 102» руководитель объеденной пресс-службы судов Волгоградской области Екатерина Вальковская.
Напомним, 15 февраля в Центральном районном суде Волгограда начались прения сторон, где гособвинение запросило для троих фигурантов этого уголовного дела в общей сложности 30 лет колонии. На прениях также должны были выступить защитники подсудимых и сами фигуранты, озвучив свою окончательную позицию по уголовного делу. Однако прения не завершились из-за болезни судьи.
Фигурантами уголовного дела являются Арсен Мелконян, его сестра Анна Мелконян и ее муж Арман Смбатян. Мужчины находятся под арестом, а женщина на свободе. Ей избрана мера пресечения в виде запрета определенных действий.
Преступление было совершено 23 октября 2020 года. Причиной убийства стал конфликт, который разгорелся между родителями учеников в школьном чате. Анна Мелконян пожаловалась о произошедшем своему мужу Арману Смбатяну. Тот позвонил Роману Гребенюку, на которого обиделась его жена, и стал настаивать на разговоре с глазу на глаз. Поскольку супруги угрожали Роману, то он согласился увидеться только в людном месте.
Роковая встреча, на которую пришли оба родственника, состоялась в одном из банковских отделений в центре Волгограда. Мелконян с ходу нанес сильный удар кулаком по голове Романа Гребенюка. Мужчина тут же упал и потерял сознание. Вокруг него образовалась лужа крови. Впоследствии от полученных травм потерпевший скончался в больнице.
По версии следствия, подстрекателем именно силового метода выяснения отношений стала Анна Мелконян, оскорбившаяся сообщениями в групповом чате. Сначала она подговорила мужа Армана Смбатяна отомстить обидчику. Женщина свою вину полностью отрицает, а ее брат признает частично.
Фото: объединенной пресс-службы судов Волгоградской области
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