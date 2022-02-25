В волгоградском аэропорту отменен 31 авиарейс

В волгоградском аэропорту сегодня отменили 31 авиарейс. Как сообщает ИА «Высота 102» со ссылкой на опубликованную на табло информацию, так, из Волгограда не смогли улететь 16 самолетов, а приземлиться – 13 воздушных судов.

В частности, не прилетели в Волгоград самолеты из Краснодара, Сочи, Минвод, Нижнего Новгорода, отменены и вечерние рейсы в северную столицу, а также несколько самолетов из Москвы. Из столицы в Волгоград прилетел лишь один ночной самолет, второй ожидается в 17:25.

Отменены также самолеты отправлением из волгоградского аэропорта в Саратов, Нижний Новгород и в Москву. Ожидаются пока лишь два рейса из столицы – в 16:25 и в 20:00.