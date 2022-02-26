Общество 26.02.2022 15:19
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26.02.2022 15:19
44-летний житель региона стал очередной жертвой коронавируса. Как сообщили ИА «Высота 102» в облкомздраве, мужчина не был привит от ковида и, к сожалению, не лечился, заболев инфекцией. При жизни он страдал заболеваниями пищеварительной и сердечно-сосудистой систем. В стационар его доставили уже в тяжелом состоянии. Однако он умер в реанимации, несмотря на усилия врачей.Напомним, за сутки в регионе от коронавируса умерли 7 человек, Всего уже 6313 человек не пережили эту инфекцию.
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