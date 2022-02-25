Экономика

Эксперты призвали волгоградцев прекратить опустошать банкоматы

Экономика 25.02.2022 14:01
0
25.02.2022 14:01


В Волгограде 25 февраля в отделениях банков с раннего утра наблюдалось небывалое скопление клиентов. Жители областного центра массово обналичивают свои сбережения. При этом эксперты настоятельно рекомендуют волгоградцам вспомнить события не столь давних лет и оставить банкоматы в покое. Банки в свою очередь уже выступили с официальными заявлениями в попытке успокоить клиентов.  

«Ехали даже ночью»

Как сообщают корреспонденты ИА «Высота 102», особый ажиотаж утром в пятницу наблюдался в главном офисе Сбербанка, расположенном в Центральном районе Волгограда на улице Коммунистической. Сюда волгоградцы съезжались из разных районов в надежде совершить операции по обналичиванию. 

— Люди приезжают, но здесь их ждет полное разочарование, — сообщает корреспондент информагентства. — Все банкоматы к 10:00 уже были пустыми. При этом сотрудники офиса заверяют, что с утра заправили все устройства полными кассетами. 



В тех отделениях банка, где деньги можно снимать круглосуточно, уточняют, что жители Волгограда приезжали за наличными даже минувшей ночью. 

 В отделении ВТБ на 13-й Гвардейской, 11 достаточно спокойно, — сообщает корреспондент ИА «Высота 102». — Деньги в банкоматах есть. Люди снимают необходимые им суммы.  

В банке «Открытие» на улице Краснознаменской из трех банкоматов два ближе к полудню оказались пустыми. Из третьего молодой человек в очереди снял 18 тысяч рублей. Стоявшая за ним девушка надеялась обналичить сумму в 30 тысяч, однако ей денег в банкомате уже не хватило. 

 Сотрудники объясняют это повышенным спросом на наличные,  уточняют корреспонденты информагентства.

Необоснованный ажиотаж 

В банках просят население сохранять спокойствие и не поддаваться панике. Так, в Сбербанке  с полной уверенностью говорят, что офисы работают в штатном режиме. 

— Клиентам физическим и юридическим лицам доступны их средства в полном объеме. Операции по снятию и пополнению счетов в рублях и иностранной валюте доступны без ограничений в офисах, банкоматах, в мобильном приложении Сбербанк Онлайн и других каналах обслуживания. Оплата товаров и услуг, переводы и операции по пластиковым картам всех платежных систем проводятся и будут доступны в полном объеме. Обмен валюты проводится без ограничений, — отметили в Сбербанке.

Наложенные санкции предусматривают ограничения на корреспондентские счета, но, как поясняют в Сбере, для клиентов банка такие ограничения никаких последствий иметь не будут. 

— Фактически санкции ограничивают только работу корреспондентских счетов банка в США, но на работу Сбербанка внутри России, а также других странах никак не повлияют. То есть все операции банк будет проводить в обычном режиме. Без ограничений можно обменивать или снимать валюту, переводить её в другие страны, пользоваться банковскими картами Visa и MasterCard как в России, так и за границей, расплачиваться системами ApplePay, GooglePay.

В банке «Открытие» также подтвердили, что санкции не окажут существенного влияния на деятельность банка и компаний Группы. 

— Мы были готовы к такому развитию событий. У нас есть большой запас капитала, ликвидности, наличных, в том числе в иностранной валюте. Банк располагает всеми необходимыми технологическими возможностями для бесперебойной работы, —поясняют в «Открытии».

Здесь же подчеркивают, что санкции никак не влияют на проведение всех операций на территории России. Клиенты банка, как и прежде, могут использовать все привычные каналы – офисы, банкоматы, мобильный и интернет-банк. Все карты банка «Открытие», в том числе международных платежных систем Visa и Mastercard, продолжают работать для оплаты товаров и услуг, снятия наличных на всей территории России.


О том, что санкции никак не отразятся на счетах и вкладах клиентов, заявляют и в пресс-службе ВТБ. При этом речь идет о долларах США и евро.

 Все счета по-прежнему активны, а средства, размещенные в ВТБ, доступны как в отделениях, так и дистанционных каналах. Их по-прежнему можно использовать в полном объеме, для них также доступно проведение всех операций на территории России,   говорится в официальном сообщении банка.  Все карты нашего банка, в том числе иностранных платежных систем Visa и Mastercard, продолжают работать в предприятиях торговли и услуг, а также в банкоматах на всей территории России. В партнерстве с Национальной системой платежных карт мы обеспечиваем их работоспособность в качестве платежного средства во всех точках приема, обслуживаемых российскими банками. Получение наличных возможно в любом банкомате страны. ВТБ не ограничивает обмен валюты. Клиенты сохраняют возможность открыть счет в различных иностранных валютах.

В ВТБ добавляют, что введенные ограничения коснутся лишь использования пластиковых карт за границей.

 Клиентам, которые сейчас находятся за рубежом, мы рекомендуем снять наличные средства с карты ВТБ или расплачиваться картами другого банка,  советуют  специалисты. 

«Изъятие средств усугубит ситуацию»

Опрошенные информагентством «Высота 102» эксперты считают, что массовое изъятие населением наличности со своих счетов банках — стандартная реакция на стрессовую ситуацию.

 Такое явление не в первый раз наблюдается в новейшей истории России  люди, поддавшись панике, в период начала финансовых или других кризисов, начинают изымать свои накопления, переводя часть из них в валюту  доллары и евро, а часть в покупку дорогостоящих и долгоокупаемых активов. Как результат на рынке бытовой техники сегодня наблюдается ажиотажный спрос - люди в массовом порядке скупают дорогую бытовую технику в надежде сохранить свои средства. Страх людей связан с возможностью полностью или частично потерять имеющуюся финансовую подушку,  сообщил информагентству кандидат экономических наук Аполлон Карибов.


По словам эксперта, ситуация на денежном и финансовом рынке в скором времени стабилизируется, курсы валют и акций вновь восстановятся.

  Поддаваться панике сейчас не стоит, изъятие средств из банковской системы лишь усугубит ситуацию и может привести к удорожанию кредитов и банковского обслуживания. Россию не отключают от системы международных расчётов SWIFT, об этом, в частности, заявил в своем последнем выступлении президент США Джо Байден. Средства населения и компаний никуда не пропадут и будут также приносить пассивный доход их владельцам,  считает независимый эксперт. 

Справка. SWIFT   Международная межбанковская система передачи информации и совершения платежей. Данная система позволяет финансовым учреждениям во всём мире отправлять и получать информацию о финансовых операциях в безопасной, стандартизированной и надежной форме. 

Комментарии
Есть новости? Пиши и звони в редакцию: +7 (937) 55-66-102
Поделиться
Реклама

Ремонт пластиковых окон 89889874000. Порошковая покраска 89884993750

Последние квартиры с индивидуальным отоплением в ЖК Бейкер стрит

Урны, контейнеры для отходов в наличии. Доставка!8(8442) 95-50-05

Займы под залог имущества. Материнский капитал. +7 (927) 510-59-46
Экономика
25.02.2022 14:02
Экономика 25.02.2022 14:02
Комментарии 0

0
Далее
Экономика
25.02.2022 13:16
Экономика 25.02.2022 13:16
Комментарии

0
Далее
Экономика
25.02.2022 11:52
Экономика 25.02.2022 11:52
Комментарии 0

0
Далее
Экономика
25.02.2022 11:45
Экономика 25.02.2022 11:45
Комментарии 0

0
Далее
Экономика
25.02.2022 11:11
Экономика 25.02.2022 11:11
Комментарии 0

0
Далее
Экономика
25.02.2022 11:03
Экономика 25.02.2022 11:03
Комментарии 0

0
Далее
Экономика
24.02.2022 15:41
Экономика 24.02.2022 15:41
Комментарии

0
Далее
Экономика
24.02.2022 15:24
Экономика 24.02.2022 15:24
Комментарии 0

0
Далее
Экономика
24.02.2022 11:48
Экономика 24.02.2022 11:48
Комментарии 0

0
Далее
Экономика
24.02.2022 11:12
Экономика 24.02.2022 11:12
Комментарии 0

0
Далее
Экономика
24.02.2022 09:41
Экономика 24.02.2022 09:41
Комментарии 0

0
Далее
Экономика
23.02.2022 13:48
Экономика 23.02.2022 13:48
Комментарии

0
Далее
Экономика
22.02.2022 20:40
Экономика 22.02.2022 20:40
Комментарии

0
Далее
Экономика
22.02.2022 18:12
Экономика 22.02.2022 18:12
Комментарии 0

0
Далее
Экономика
22.02.2022 15:12
Экономика 22.02.2022 15:12
Комментарии 0

0
Далее

Лента новостей

15:02
Из Волгограда и Волжского вывозят беженцевСмотреть фотографии
14:01
Эксперты призвали волгоградцев прекратить опустошать банкоматыСмотреть фотографии
13:50
Волгоградцы завалили жалобами сотрудников РоспотребнадзораСмотреть фотографии
13:18
В волгоградском аэропорту отменен 31 авиарейсСмотреть фотографии
13:16
В Волгограде подорожали соль, чай и спичкиСмотреть фотографии
13:07
Коронавирус убил двух непривитых волгоградок в возрасте 30 и 35 летСмотреть фотографии
12:27
Ни пройти ни проехать: несчетное количество проблем обнаружила ГИБДД на юге ВолгоградаСмотреть фотографии
11:54
В Волгоградской области усиливают антитеррористические мерыСмотреть фотографии
11:52
Санкции оказали на Сбер незначительное влияниеСмотреть фотографии
11:52
Неадекватный волгоградец с гранатой напал на таксистаСмотреть фотографии
11:48
В Волгоградской области перенесших COVID-19 становится большеСмотреть фотографии
11:45
Санкции не окажут существенного влияния на работу «Открытия» – банк продолжает обслуживать клиентов в обычном режимеСмотреть фотографии
11:42
Renault Волга-Раст уверенно рекомендуют бесступенчатую трансмиссиюСмотреть фотографии
11:40
28 февраля 35 детей из Донбасса сядут за школьные парты в ВолгоградеСмотреть фотографии
11:38
В Волгограде 15 участников незаконной акции доставлены в отдел полицииСмотреть фотографии
11:07
В Волгограде у курьера украли 1,6 миллиона рублейСмотреть фотографии
11:03
Волжан ждет годовая корректировка платы за отоплениеСмотреть фотографии
10:50
В волгоградском ЦПКиО завершается монтаж «Ниагары»Смотреть фотографии
10:46
Склад с трупохранилищем в аэропорту Волгограда возведет «тайный» подрядчикСмотреть фотографии
10:04
Цифра спешит на помощь: «Ростелеком» подключил оптическую связь и видеонаблюдение для волгоградской скорой медицинской службыСмотреть фотографии
09:16
Полиция Волгограда задержала в Ростове-на-Дону серийных кибермошенниковСмотреть фотографии
09:06
В центре Волгограда запретили стоянку машинСмотреть фотографии
09:03
Стыд и смрад: птицефабрика под Волгоградом завалила пометом бесхозную землюСмотреть фотографии
08:02
В домах трех районов Волгограда планово отключат светСмотреть фотографии
07:50
В волгоградском аэропорту отменили рейс в СочиСмотреть фотографии
21:04
Волгоградка отсудила у РЖД 300 тысяч рублей за смерть братаСмотреть фотографии
20:28
Корейскую машину должника волгоградские приставы забрали с парковкиСмотреть фотографии
20:25
Прошелся танком: волгоградский чиновник заплатит 3 тысячи рублей за махинации с госзакупкамиСмотреть фотографии
19:59
Пассажиры маршруток из Волжского могут выплеснуть гнев на почту обладминаСмотреть фотографии
19:49
Аэропорт Волгограда хотят задействовать для перевозки пассажиров из Ростова и ЭлистыСмотреть фотографии
Реклама
Реклама
 