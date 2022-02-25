Эксперты призвали волгоградцев прекратить опустошать банкоматы





В Волгограде 25 февраля в отделениях банков с раннего утра наблюдалось небывалое скопление клиентов. Жители областного центра массово обналичивают свои сбережения. При этом эксперты настоятельно рекомендуют волгоградцам вспомнить события не столь давних лет и оставить банкоматы в покое. Банки в свою очередь уже выступили с официальными заявлениями в попытке успокоить клиентов.

«Ехали даже ночью» Как сообщают корреспонденты ИА «Высота 102», особый ажиотаж утром в пятницу наблюдался в главном офисе Сбербанка, расположенном в Центральном районе Волгограда на улице Коммунистической. Сюда волгоградцы съезжались из разных районов в надежде совершить операции по обналичиванию. — Люди приезжают, но здесь их ждет полное разочарование, — сообщает корреспондент информагентства. — Все банкоматы к 10:00 уже были пустыми. При этом сотрудники офиса заверяют, что с утра заправили все устройства полными кассетами.





В тех отделениях банка, где деньги можно снимать круглосуточно, уточняют, что жители Волгограда приезжали за наличными даже минувшей ночью.

— В отделении ВТБ на 13-й Гвардейской, 11 достаточно спокойно, — сообщает корреспондент ИА «Высота 102». — Деньги в банкоматах есть. Люди снимают необходимые им суммы.

В банке «Открытие» на улице Краснознаменской из трех банкоматов два ближе к полудню оказались пустыми. Из третьего молодой человек в очереди снял 18 тысяч рублей. Стоявшая за ним девушка надеялась обналичить сумму в 30 тысяч, однако ей денег в банкомате уже не хватило.

— Сотрудники объясняют это повышенным спросом на наличные, — уточняют корреспонденты информагентства.





Необоснованный ажиотаж

В банках просят население сохранять спокойствие и не поддаваться панике. Так, в Сбербанке с полной уверенностью говорят, что офисы работают в штатном режиме.

— Клиентам физическим и юридическим лицам доступны их средства в полном объеме. Операции по снятию и пополнению счетов в рублях и иностранной валюте доступны без ограничений в офисах, банкоматах, в мобильном приложении Сбербанк Онлайн и других каналах обслуживания. Оплата товаров и услуг, переводы и операции по пластиковым картам всех платежных систем проводятся и будут доступны в полном объеме. Обмен валюты проводится без ограничений, — отметили в Сбербанке.

Наложенные санкции предусматривают ограничения на корреспондентские счета, но, как поясняют в Сбере, для клиентов банка такие ограничения никаких последствий иметь не будут.

— Фактически санкции ограничивают только работу корреспондентских счетов банка в США, но на работу Сбербанка внутри России, а также других странах никак не повлияют. То есть все операции банк будет проводить в обычном режиме. Без ограничений можно обменивать или снимать валюту, переводить её в другие страны, пользоваться банковскими картами Visa и MasterCard как в России, так и за границей, расплачиваться системами ApplePay, GooglePay.

В банке «Открытие» также подтвердили, что санкции не окажут существенного влияния на деятельность банка и компаний Группы.

— Мы были готовы к такому развитию событий. У нас есть большой запас капитала, ликвидности, наличных, в том числе в иностранной валюте. Банк располагает всеми необходимыми технологическими возможностями для бесперебойной работы, —поясняют в «Открытии».

Здесь же подчеркивают, что санкции никак не влияют на проведение всех операций на территории России. Клиенты банка, как и прежде, могут использовать все привычные каналы – офисы, банкоматы, мобильный и интернет-банк. Все карты банка «Открытие», в том числе международных платежных систем Visa и Mastercard, продолжают работать для оплаты товаров и услуг, снятия наличных на всей территории России.





О том, что санкции никак не отразятся на счетах и вкладах клиентов, заявляют и в пресс-службе ВТБ. При этом речь идет о долларах США и евро.

— Все счета по-прежнему активны, а средства, размещенные в ВТБ, доступны как в отделениях, так и дистанционных каналах. Их по-прежнему можно использовать в полном объеме, для них также доступно проведение всех операций на территории России, — говорится в официальном сообщении банка. — Все карты нашего банка, в том числе иностранных платежных систем Visa и Mastercard, продолжают работать в предприятиях торговли и услуг, а также в банкоматах на всей территории России. В партнерстве с Национальной системой платежных карт мы обеспечиваем их работоспособность в качестве платежного средства во всех точках приема, обслуживаемых российскими банками. Получение наличных возможно в любом банкомате страны. ВТБ не ограничивает обмен валюты. Клиенты сохраняют возможность открыть счет в различных иностранных валютах.

В ВТБ добавляют, что введенные ограничения коснутся лишь использования пластиковых карт за границей.

— Клиентам, которые сейчас находятся за рубежом, мы рекомендуем снять наличные средства с карты ВТБ или расплачиваться картами другого банка, — советуют специалисты.

«Изъятие средств усугубит ситуацию»

Опрошенные информагентством «Высота 102» эксперты считают, что массовое изъятие населением наличности со своих счетов банках — стандартная реакция на стрессовую ситуацию.

— Такое явление не в первый раз наблюдается в новейшей истории России — люди, поддавшись панике, в период начала финансовых или других кризисов, начинают изымать свои накопления, переводя часть из них в валюту — доллары и евро, а часть в покупку дорогостоящих и долгоокупаемых активов. Как результат на рынке бытовой техники сегодня наблюдается ажиотажный спрос - люди в массовом порядке скупают дорогую бытовую технику в надежде сохранить свои средства. Страх людей связан с возможностью полностью или частично потерять имеющуюся финансовую подушку, — сообщил информагентству кандидат экономических наук Аполлон Карибов.





По словам эксперта, ситуация на денежном и финансовом рынке в скором времени стабилизируется, курсы валют и акций вновь восстановятся.

— Поддаваться панике сейчас не стоит, изъятие средств из банковской системы лишь усугубит ситуацию и может привести к удорожанию кредитов и банковского обслуживания. Россию не отключают от системы международных расчётов SWIFT, об этом, в частности, заявил в своем последнем выступлении президент США Джо Байден. Средства населения и компаний никуда не пропадут и будут также приносить пассивный доход их владельцам, — считает независимый эксперт.

Справка. SWIFT — Международная межбанковская система передачи информации и совершения платежей. Данная система позволяет финансовым учреждениям во всём мире отправлять и получать информацию о финансовых операциях в безопасной, стандартизированной и надежной форме.