В Волгограде подорожали соль, чай и спички





В Волгограде продолжился рост цен на социально значимые товары и продукты. Как сообщили ИА «Высота 102» в Волгоградстате, коробок спичек подорожал почти на 2% и стоит теперь в среднем около 2 рублей. Соль выросла в цене на 2,63% до 10,93 рублей за кг. Чай черный байховый подорожал на этой неделе еще на 1,57% и цена килограмма теперь составляет 832,14 рубля. При этом, как следует из данных Волгоградстата, с начала года чай вырос в цене почти на 70 рублей.

На 1,76% подорожали и яйца – (75,61 рублей за десяток), сахар – на 0,24% (54,15 рублей за кг), растительное масло – на 0,21% за литр (114,97 рублей). Из овощей снова поднялись цены на свежую капусту – до 60,54 рубля за кг (на 2,04%), на морковь - на 2,47% (39,44 рубля за кг). Цены на картофель и лук практически не изменились.