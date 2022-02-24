Общественник призвал волгоградцев спокойно работать и фильтровать информацию

Вячеслав Черепахин уверен, что жизнь в регионе никак не изменится, если сами жители будут адекватно оценивать ситуацию.

Председатель регионального отделения Союза журналистов России и член Общественной палаты Волгограда 24 февраля обратился к жителям Волгоградской области с призывом проявлять хладнокровие и не ломиться в банкоматы в связи с последними событиями.

Адресованное волгоградцам сообщение Черепахин разместил на своих страницах в социальных сетях, расписав по пунктам, как правильно вести себя жителям региона.

— Первое. Хладнокровие и наблюдательность. Второе. В магазине всё с полок не сметать, в банкомат не ломиться. Ритейл и банковская система будут продолжать работать в обычном режиме, если мы будем вести себя обычно, — пишет общественник. — Третье. Острая фаза неопределенности быстро пройдет. А пока - спокойно работать, делать свои дела, их за нас никто не сделает. Просто быть более собранным и предусмотрительным. Четвертое. Не нервничать из-за возможных сбоев транспорта и ЖКХ, это не коллапс, а их обычный режим. Если кому-то очень хочется поистерить - сделайте это в одиночестве. Подумайте, как истерика скажется на вашем окружении или, в случае с соцсетями, на ваших подписчиках. Главное - крайне осторожно относиться к непроверенным источникам информации! Смиритесь с ситуацией. Бывает и хуже. И к этому привыкнем. Если очень хочется что-то изменить - это делается не нахрапом, прям сейчас, а продуманно и планомерно.

Напомним, сегодня, Россия начала военную операцию на Украине после обращения властей Донецкой и Луганской народных республик с просьбой оказать помощь в отражении агрессии Киева. Об этом заявил президент в сегодняшнем экстренном обращении.

Фото: ИА "Высота 102"