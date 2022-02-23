Прокуратура Советского района Волгограда внесла обобщенное представление в адрес департамента городского хозяйства администрации города в связи с ненадлежащим состоянием дорог и отсутствием освещения в поселке Горьковский. Как сообщает ИА «Высота 102» со ссылкой на документ, в ходе проверки были выявлены многочисленные просадки и выбоины на грунтовых дорогах по улицам Буденного, Путейская, Восточная, Лихая, Донская, Воронежская, Басаргинская и в переулке Бирюзовый. Состояние этих дорог не соответствует ГОСТу и несет угрозу безопасности движения, отметили в надзорном органе.
На выявленные нарушения в содержании дорог ГИБДД указала департаменту городского хозяйства еще осенью прошлого года. Однако никаких действий по обустройству дорог чиновники не предприняли, поэтому в дело вмешалась прокуратура.
Между тем, об отвратительном состоянии дорог и отсутствии освещения в поселке Горьковский ИА «Высота 102» сообщало неоднократно. По словам местных жителей, которые живут здесь около 30 лет, некоторые дороги они обсыпали грунтом за свой счет. Особенно живописной выглядит одна из дорог поселка, которую жители засыпали битыми кирпичами и кафельной плиткой, оставшимися после ремонта, и покрыли старыми коврами.
До сих пор городские власти не удосужились провести и освещение в частном секторе поселка. Несколько лет назад жители за свой счет осветили улицу Воронежскую, однако в ресурсоснабжающей организации уличили волгоградцев в неправомерных действиях и демонтировали светильник. Ранее в администрации Волгограда поясняли, что в ближайшее время организация освещения в данной части поселка Горьковский концессионным соглашением не предусмотрена, также в мэрии нет планов по строительству дорог на этой территории.