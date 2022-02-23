Прокуратура Советского района Волгограда внесла обобщенное представление в адрес департамента городского хозяйства администрации города в связи с ненадлежащим состоянием дорог и отсутствием освещения в поселке Горьковский. Как сообщает ИА «Высота 102» со ссылкой на документ, в ходе проверки были выявлены многочисленные просадки и выбоины на грунтовых дорогах по улицам Буденного, Путейская, Восточная, Лихая, Донская, Воронежская, Басаргинская и в переулке Бирюзовый. Состояние этих дорог не соответствует ГОСТу и несет угрозу безопасности движения, отметили в надзорном органе.

На выявленные нарушения в содержании дорог ГИБДД указала департаменту городского хозяйства еще осенью прошлого года. Однако никаких действий по обустройству дорог чиновники не предприняли, поэтому в дело вмешалась прокуратура.