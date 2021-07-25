Жители поселка Волгограда устлали дорогу коврами

Общество 25.07.2021 09:39
0
25.07.2021 09:39
Жители улицы Воронежской поселка Горьковский Волгограда сами проложили дорогу из того, что было – старых ковров, битой кафельной плитки и осколков кирпичей. Как рассказали ИА «Высота 102» волгоградцы, сделали они это от отчаяния, так как никакого покрытия у улицы отродясь не было. «Наши соседи вывозили мусор и хлам, который оставался после ремонта квартир и организаций, и этим засыпали дорогу, чтобы машины хоть как-то могли проехать. Потому что раньше они здесь просто увязали в грязи. Некоторые даже пожертвовали старыми коврами, их тоже сюда положили для ровности», - пояснили жители поселка.
Люди уже привыкли решать сами вопросы с дорогами и уличным освещением, так как власти благоустройством окраины поселка – улиц Воронежской, Казачьей и других - не занимаются. «Когда мы приехали сюда тридцать лет назад, сбросились на щебенку и обсыпали дороги. С тех пор они так и остались – дороги здесь так никто и не сделал. Периодически кандидаты в депутаты, которые избирались от нашего округа, приезжали перед выборами, обещали нам дороги, успешно выбирались и сразу про нас забывали», - рассказали жители поселка.
Несколько лет назад уставшие ходить по кромешной тьме волгоградцы даже провели сами уличное освещение на улице Воронежской. Но радовались светлой улице немного. Через некоторое время приехали рабочие электроснабжающей организации и отключили свет – сказали, не положено. «Получается, можно жить без света и дорог, это для чиновников – нормально?», - возмущаются волгоградцы.
Когда-то поселок Горьковский являлся частью территории Городищенского района. Однако некоторое время назад поселок включили в территорию Волгограда, видимо, чтобы сохранить статус миллионника. Но, по словам жителей, они живут хуже, чем в какой-нибудь деревне, где есть нормальные дороги и уличное освещение.
При этом благоустройства окраины поселка у чиновников нет даже в планах. И действительно, зачем? Ведь в каждом доме найдутся старые ковры, которые не жалко будет бросить на дороги…
Реклама
«Клялся у Вечного огня»: жители Михайловки обвинили нового мэра в недоступности для народа24.07.2021 20:07
Общество 24.07.2021 20:07
В Волгоградской области из-за работы по ночам закрыли кафе «Блэк Кэт»24.07.2021 18:28
Общество 24.07.2021 18:28
Останки кинотеатра «Юбилейный» в Волгограде сняли с торгов24.07.2021 15:05
Общество 24.07.2021 15:05
Страшная цифра: в Волгоградской области коронавирус забрал рекордное количество жизней24.07.2021 13:02
Общество 24.07.2021 13:02
Детская площадка в Волгограде заросла бурьяном24.07.2021 11:59
Общество 24.07.2021 11:59
Поволжский банк Сбербанка с прискорбием сообщает24.07.2021 11:58
Общество 24.07.2021 11:58
Власти опровергли массовый снос домов в «Белой даче» под Волгоградом23.07.2021 19:57
Общество 23.07.2021 19:57
Первый самолет с туристами из Волгограда улетел в Турцию23.07.2021 17:38
Общество 23.07.2021 17:38
Ушел из жизни Александр Никляев, директор филиала ООО «Капитал МС» в Волгоградской области23.07.2021 15:58
Общество 23.07.2021 15:58
Улица в центре Волгограда снова станет пешеходной23.07.2021 13:26
Общество 23.07.2021 13:26
В Волгоградской области не удается остановить рост заболеваемости коронавирусом23.07.2021 13:10
Общество 23.07.2021 13:10
Незаконный «Китай-город» под Волгоградом сравняли с землей23.07.2021 12:41
Общество 23.07.2021 12:41
Волгоградка засудила автобусный парк после смерти отца в ДТП23.07.2021 10:52
Общество 23.07.2021 10:52
Младенцу Люциану из Волгоградской области привезли страховой полис домой23.07.2021 09:41
Общество 23.07.2021 09:41
В город под Волгоградом придет «Чистая вода»23.07.2021 08:50
Общество 23.07.2021 08:50
Реклама