Общество

Жители поселка Волгограда устлали дорогу коврами

Общество 25.07.2021 09:39
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25.07.2021 09:39


Жители улицы Воронежской поселка Горьковский Волгограда сами проложили   дорогу из того, что было – старых ковров, битой кафельной плитки и осколков кирпичей. Как рассказали ИА «Высота 102» волгоградцы, сделали они это от отчаяния, так как никакого покрытия у улицы отродясь не было. «Наши соседи вывозили мусор и хлам, который оставался после ремонта квартир и организаций, и этим засыпали дорогу, чтобы машины хоть как-то могли проехать. Потому что раньше они здесь просто увязали в грязи. Некоторые даже пожертвовали старыми коврами, их тоже сюда положили для ровности», - пояснили жители поселка. 
Люди уже привыкли решать сами вопросы с дорогами и уличным освещением, так как власти благоустройством окраины поселка – улиц Воронежской, Казачьей и других - не занимаются. «Когда мы приехали сюда тридцать лет назад, сбросились на щебенку и обсыпали дороги. С тех пор они так и остались – дороги здесь так никто и не сделал. Периодически кандидаты в депутаты, которые избирались от нашего округа, приезжали перед выборами, обещали нам  дороги, успешно выбирались и сразу про нас забывали», - рассказали жители поселка. 

Несколько лет назад уставшие ходить по кромешной тьме  волгоградцы даже провели сами уличное освещение на улице Воронежской. Но радовались светлой улице немного. Через некоторое время приехали рабочие электроснабжающей организации и отключили свет – сказали, не положено. «Получается, можно жить без света и дорог, это для чиновников – нормально?», - возмущаются волгоградцы. 
Когда-то поселок Горьковский являлся частью территории Городищенского района. Однако некоторое время назад поселок включили в территорию  Волгограда, видимо, чтобы сохранить статус миллионника. Но, по словам жителей, они живут хуже, чем в какой-нибудь деревне, где есть нормальные дороги и уличное освещение. 
При этом благоустройства окраины поселка у чиновников нет даже в планах. И действительно, зачем?  Ведь в каждом доме найдутся старые ковры, которые не жалко будет бросить на дороги…



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