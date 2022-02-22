В Волгоградской области 144 мужчины перешагнули вековой рубеж





Накануне 23 февраля – Дня защитника отечества- в Волгоградстате поделились данными о представителях сильного пола, проживающих в регионе. Как сообщает ИА "Высота 102", по данным статистики, в начале 2021 года в Волгоградской области насчитывалось 1148,4 тыс. мужчин или 46,4% от общей численности населения региона. Средний возраст представителей сильной половины человечества составил 38,9 лет. Самые молодые мужчины проживают в Палласовском районе (35,8 лет), максимальный средний возраст (42,5 года) отмечен в Руднянском районе.

Большая часть мужчин (76,4%) – городские жители. В общей численности мужчин 63,2% находятся в трудоспособном возрасте, 17,9% - пенсионеры, 18,9% - дети и подростки.

Мужчины в возрасте 25-39 лет составили четвертую часть (24,5%) от мужского населения области, в возрасте 30-45 лет – 25,6%. В Волгоградской области в прошлом году проживали 779 долгожителей (95 лет и старше), а 100-летний рубеж «перешагнули» 144 мужчины.

По подсчетам специалистов Волгоградстата, на одну тысячу мужчин региона приходилось 1155 женщин, однако соотношение полов меняется в зависимости от возрастной категории. Традиционно мальчиков рождается больше, чем девочек. Подобная пропорция с перевесом в сторону мужчин сохраняется вплоть до 40-летнего возраста, а далее уже доминируют женщины. В пенсионном возрасте на 1000 мужчин приходится 2280 женщин, затем эта разница только увеличивается.

Интересно, что создавать семьи волгоградские мужчины предпочитают в возрасте 25-29 лет (37,0% от общего числа зарегистрировавших брак).



