Борись, побеждай, смейся: Wink приглашает на мужскую территорию

Телеком 22.02.2022 12:27
0
22.02.2022 12:27
В главный мужской праздник — 23 февраля — видеосервис Wink представит большую подборку лучших фильмов, которые станут источником силы и уверенности в себе. Это проверенные рейтингами сюжеты с опасными приключениями и зрелищными сражениями, которые возможны не только на поле боя.
Начать можно с отечественных фильмов, связанных общей темой: их герои — военные летчики. В драме «Летчик» (12+) зрителей ждет история, частично основанная на подвиге знаменитого Алексея Маресьева, а действие картины происходит зимой 1941 года под Москвой. Фильм «Небо» (12+) переносит поклонников военной авиации в новейшее время: это первый художественный фильм, рассказывающий о реальной контртеррористической операции в Сирии.
Американская картина «Ледяной драйв» (16+) напомнит, что место подвигу есть и в мирное время. Герой Лиама Нисона, дальнобойщик Майк, спешит к обрушившейся шахте, в которой остались люди. Под колесами его 33-тонного грузовика — скользкий и уже довольно тонкий апрельский лед, а значит, реальный ледяной драйв зрителям обеспечен. Еще одно скоростное приключение ждет фанатов Доминика Торетто в «Форсаже 9» (12+). Защищать герою Вина Дизеля придется самое ценное — свою семью, но и противник окажется не чужим ему человеком.
Для мужчин, которые уверенно смотрят в будущее и знают, что справятся с самыми фантастическими угрозами, станет подарком триллер «Веном 2» (16+), марвеловская история борьбы не только с внешним врагом, но и со злом внутри себя. Добавит адреналина и недавняя премьера Wink, российская картина «Чемпион мира» (12+), в центре которой — шахматы. Дуэт Ивана Янковского и Константина Хабенского в ролях шахматных чемпионов Анатолия Карпова и Виктора Корчного покажет, что черно-белая доска может быть тем еще полем битвы.
Напоследок Wink оставил секретное оружие, без которого не обойтись даже самым отважным и находчивым героям — юмор. Сериал «Голяк» (18+) поможет сбросить напряжение, ведь спасать мир в нем не нужно и можно просто наслаждаться приключениями компании британских парней под предводительством мелкого жулика Винни О’Нила (Дэмиен Молони). А эксклюзивный перевод Гоблина добавит английскому юмору остроты.
Новые клиенты видеосервиса могут подключить подписку «Трансформер» и бесплатно пользоваться видеотекой в течение 60 дней. «Трансформер» — это тариф-конструктор, который сам подстраивается под интересы пользователя и предлагает отличный микс контента (более 300 телеканалов, более 50 тыс. фильмов и сериалов). Подписка «Трансформер» превратит Wink в персонифицированный видеосервис.
Реклама
Билайн предложил волгоградцам Samsung Galaxy с выгодой до 40%21.02.2022 12:53
Телеком 21.02.2022 12:53
Волгоградцы выбирают: «Ростелеком» определил наиболее популярные в регионе цифровые сервисы18.02.2022 13:24
Телеком 18.02.2022 13:24
«Ростелеком» продлевает сроки приема заявок на конкурс «Вместе в цифровое будущее»18.02.2022 11:14
Телеком 18.02.2022 11:14
Кто такие цифровые кочевники и как сэкономить на связи16.02.2022 10:01
Телеком 16.02.2022 10:01
Билайн в Волгоградской области за 2 года инвестировал в сеть 2 млрд рублей15.02.2022 16:44
Телеком 15.02.2022 16:44
МегаФон разработал тариф для детей15.02.2022 12:01
Телеком 15.02.2022 12:01
Банк «Открытие» утвердил корпоративную стратегию устойчивого развития15.02.2022 10:10
Телеком 15.02.2022 10:10
Новый курс «Лицея» открывает выпускникам доступ к академическим знаниям по обществознанию14.02.2022 15:07
Телеком 14.02.2022 15:07
Киноромантики: Wink подскажет, как порадовать свою половинку11.02.2022 17:17
Телеком 11.02.2022 17:17
Сберечь и приумножать: «Ростелеком» стал партнером областного фестиваля «Эко-проект» в Волгоградской области11.02.2022 10:34
Телеком 11.02.2022 10:34
«Ростелеком» доверит общение с корпоративными клиентами роботу-оператору от VS Robotics10.02.2022 13:26
Телеком 10.02.2022 13:26
Передача о профессиях будущего стала сотой работой на конкурс журналистов «Ростелекома» от Юга09.02.2022 20:52
Телеком 09.02.2022 20:52
Волгоградский бизнес выбирает: «Ростелеком» определил наиболее популярные сервисы в 2021 году08.02.2022 16:39
Телеком 08.02.2022 16:39
Создай свой стикерпак для чатов: «Сферум» приглашает школьников принять участие в креативном развитии платформы07.02.2022 13:34
Телеком 07.02.2022 13:34
Россияне стали больше играть04.02.2022 17:23
Телеком 04.02.2022 17:23
Реклама