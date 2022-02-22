Общество

Праздничный салют отгремит в Волгограде

Общество 22.02.2022 10:09
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22.02.2022 10:09


Салютные дивизионы Южного военного округа выполнят в Волгограде 30 залпов с интервалом в 30 секунд в День защитника Отечества. Как сообщили ИА «Высота 102» в пресс-службе округа, праздничные салюты в 21:00 по московскому времени в этот день прогремят в 10 городах юга России - в Каспийске, Владикавказе, Волгограде, Новочеркасске, Новороссийске, Ростове-на-Дону, Севастополе, Симферополе, Керчи и Ставрополе.
Для этого будет задействовано около 80 единиц орудий различных типов, в том числе 122-мм гаубицы Д-30, 76-мм дивизионные пушки ЗиС-3, а также салютные пусковые установки 2А30, 2А35, 2А85.
Всего будет израсходовано около 3 тысяч боеприпасов различных типов.

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