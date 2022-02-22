Праздничный салют отгремит в Волгограде

Общество 22.02.2022 10:09
0
22.02.2022 10:09
Салютные дивизионы Южного военного округа выполнят в Волгограде 30 залпов с интервалом в 30 секунд в День защитника Отечества. Как сообщили ИА «Высота 102» в пресс-службе округа, праздничные салюты в 21:00 по московскому времени в этот день прогремят в 10 городах юга России - в Каспийске, Владикавказе, Волгограде, Новочеркасске, Новороссийске, Ростове-на-Дону, Севастополе, Симферополе, Керчи и Ставрополе.
Для этого будет задействовано около 80 единиц орудий различных типов, в том числе 122-мм гаубицы Д-30, 76-мм дивизионные пушки ЗиС-3, а также салютные пусковые установки 2А30, 2А35, 2А85.
Всего будет израсходовано около 3 тысяч боеприпасов различных типов.
Реклама
В Волгограде УК «Руслан и Людмила» заплатит четверть миллиона за дырявую крышу22.02.2022 10:44
Общество 22.02.2022 10:44
«Это важный этап развития города»: в Волгограде завершается возведение берегоукрепительного сооружения22.02.2022 10:21
Общество 22.02.2022 10:21
Волгоградский археолог нашел следы гиен на сломанных костях мамонта22.02.2022 10:12
Общество 22.02.2022 10:12
В сотнях домов четырех районов Волгограда отключат свет22.02.2022 08:25
Общество 22.02.2022 08:25
Волгоградская область примет автомобильный крестный ход «Святая Русь»22.02.2022 07:59
Общество 22.02.2022 07:59
«Тут трэш вообще!»: водителя шокировала районная дорога в Волгоградской области22.02.2022 07:09
Общество 22.02.2022 07:09
«Здесь я снова хочу жить»: журналисты ИА «Высота 102» провели день с беженцами из Донбасса21.02.2022 20:00
Общество 21.02.2022 20:00
Пенсионерка из Волжского встретила беженцев с шоколадом и закруткой21.02.2022 18:56
Общество 21.02.2022 18:56
Власти Волгограда помогут прибывшим с Донбасса семьям с грудничками21.02.2022 18:03
Общество 21.02.2022 18:03
Волгоградская область подготовила 98 пунктов временного размещения для беженцев: список21.02.2022 16:47
Общество 21.02.2022 16:47
Коронавирус убил 37-летнего волгоградца с тяжелым диагнозом21.02.2022 16:47
Общество 21.02.2022 16:47
Беженцев из Донбасса готовы принять жители Волгоградской области21.02.2022 15:03
Общество 21.02.2022 15:03
В дом на Аллее Героев в Волгограде обещают вернуть тепло к концу дня21.02.2022 15:01
Общество 21.02.2022 15:01
Волгоградская область выделила 83,3 млн рублей на размещение беженцев21.02.2022 14:15
Общество 21.02.2022 14:15
Авиакомпания назвала причины экстренной посадки самолета в аэропорту Волгограда21.02.2022 13:59
Общество 21.02.2022 13:59
Реклама