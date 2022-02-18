Расследования 18.02.2022 20:31
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18.02.2022 20:31
Тракторозаводский суд Волгограда сегодня, 18 февраля, вынес обвинительный приговор в отношении 19-летнего парня, распространявшего в Интернете порноматериалы с участием несовершеннолетних школьниц. В списке его преступлений также два факта сексуального насилия над 16-летней девушкой.
Как установлено судом, сообщает ИА «Высота 102», на протяжении полутора лет, с ноября 2018 года по июль 2020-го, злоумышленник знакомился с девочками в Сети, входил к ним в доверие, а после просил присылать ему фото интимного содержания. Если же жертвы отказывались и дальше позировать перед камерами в стиле «ню», волгоградец начинал шантажировать их и те, боясь огласки, продолжали снабжать извращенца новыми фото- и видеоматериалами.
Полученные снимки молодой человек в разное время публиковал в пабликах различных соцсетей. Кроме того, в июле 2020 года он дважды надругался над 16-летней девушкой, чьи снимки он также угрожал распространить в Интернете. У нее же волгоградец похитил золотые украшения.
Всего же от рук мужчины пострадали 7 потерпевших в возрасте от 11 до 17 лет. Несмотря на внушительный список статей обвинения, свою причастность к преступлениям волгоградец не признал.
– Приговором Тракторозаводского районного суда К. приговорен к основному наказанию в виде лишения свободы сроком 10 лет с отбыванием наказания в исправительной колонии строгого режима, с дополнительным наказанием в виде ограничения свободы сроком 2 года, – сообщили в пресс-службе суда. – Кроме того, уголовное преследование К. за незаконное собирание или распространение сведений о частной жизни лица, без его согласия, прекращено судом в связи с истечением срока давности уголовного преследования.
Добавим, что вердикт в законную силу не вступил и может быть обжалован сторонами.
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