Общество

Жители Волгоградской области за неделю стали меньше простывать

Общество 15.02.2022 12:59
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15.02.2022 12:59


Роспотребнадзор сообщил о снижении на 3% за неделю количества зарегистрированных случаев заболевания ОРВИ среди жителей Волгоградской области. Так, по данным ведомства, интенсивный показатель заболеваемости всего населения составил за неделю 190,0 на 10 тысяч населения. Неделю назад этот показатель был на уровне 196,5 на 10 тысяч населения.
Специалисты также констатируют снижение заболеваемости среди детей по всем возрастным группам. В настоящее время карантин введет в 8 школах и 4 детских садах. Частично приостановлены занятия по группам/классам в 103 школах, 7 школах-интернатах, 8 детских садах, двух колледжах и двух ВУЗах.
По результатам мониторинга слежения за циркуляцией респираторных вирусов на прошедшей неделе этиологический фактор заболеваний ОРВИ уставлен в отношении негриппозных вирусов: парагриппа, аденовируса, РС-вируса и COVID-19.

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