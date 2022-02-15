«Уставший» житель Волгограда на полчаса остановил движение трамваев





Лежащий возле путей пьяный мужчина остановил движение трамваев в Дзержинском районе Волгограда.

Как сообщили ИА «Высота 102» в ГУ МВД России по Волгоградской области, около 10 утра водитель трамвая заметил в районе остановки «Качинский рынок» рядом с рельсами лежащего на земле пешехода. Водитель остановился и вызвал скорую помощь.

Очевидцы происшествия рассказали, что движение трамваев в этом направлении было остановлено всего на полчаса. В 10:50 помеха с рельсов была устранена.

На место происшествия выезжали сотрудники полиции, однако обошлось без официальных протоколов, поскольку пострадавших не было.



