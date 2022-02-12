На башне Волгоградского планетария запустили после ремонта уникальные часы

Общество 12.02.2022 10:26
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12.02.2022 10:26
Остановившиеся несколько лет назад уникальные часы на башне обсерватории Волгоградского планетария вновь запустили после ремонта под руководством заведующего обсерваторией МГУ, научного сотрудника Государственного астрономического института имени П. К. Штернберга Сергея Жуйко. Работа восстановленного механизма напрямую зависит от маятниковых часов, расположенных на первом этаже планетария, сообщили в комитете культуры Волгоградской области.
Московский специалист настроил в Волгоградском планетарии работу солнечных и звездных часов и обследовал техническую часть подвижной платформы башни обсерватории, спроектированной по европейскому образцу. Жуйко отметил, что это единственное в России открытое для посещения учреждение с подвижным полом и 17-метровой колонной по центру. Научный сотрудник также осмотрел окуляры и дал рекомендации по дальнейшему обслуживанию телескопа-рефрактора Carl Zeiss, который был изготовлен специально для сталинградской обсерватории.
Напомним, Волгоградский планетарий готовится к масштабному обновлению в соответствии с поручением губернатора Андрея Бочарова. Документация получила положительное историко-культурной экспертизы. В этом году учреждение уже купило новое оборудование – три мощных телескопа, которые скоро станут доступны всем желающим.
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