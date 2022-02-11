Овощи и хлеб подорожали за неделю в Волгоградской области

Общество 11.02.2022 17:17
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11.02.2022 17:17
Ряд продуктов питания подорожал в Волгоградской области на уходящей неделе. Как сообщает ИА «Высота 102» со ссылкой на Волгоградстат, больше всего повысились цены на свежую капусту – на 4,62% (до 58,4 рубля за кг). Также подорожали лук – на 2,13% (23,06 рубля за кг), картофель – на 0,11% (до 45,71 рубля за кг). Повысились в цене хлеб и булочные изделия – на 2,01% (до 70,54 рубля за кг). Подорожала и мука – на 3,08 рубля за кг (до 38,12 рублей за кг). При этом стоимость свеклы снизилась на 1,23% (до 45,09 рубля за кг). Подешевели на 1% и яйца – средняя цена десятка составила 74,11 рубля.
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