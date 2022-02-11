Общество 11.02.2022 12:07 Новости компаний
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11.02.2022 12:07 Новости компаний
Волгоградский комбинат готового питания ООО “Виво Маркет” с рабочим визитом посетила делегация представителей операторов питания из города Дербент республики Дагестан. Гости осмотрели промышленные площадки предприятия, познакомились с организацией производственных и логистических процессов, выстроенных в компании, задали вопросы по организации питания в школах и детских садах.
Своими впечатлениями о посещении комбината поделилась Виктория Гаджиева, генеральный директор ООО «Экспресс-продукт», г. Дербент: “Это очень интересно, очень впечатляюще. Поскольку мы занимаемся похожим видом деятельности мы понимаем сколько сил и нервов во все это вложено, ну и, конечно, какие вложения за всем этим стоят, и как сложно их привлекать. Понимаем какая это ответственность. Это все очень впечатляет еще и потому, что у нас в регионе такого нет. В ходе этой экскурсии мы поняли к чему нам нужно стремиться. Кроме того, вы очень открыты, и это дорогого стоит. Поэтому спасибо вам большое за то, что поделились этим опытом. Все это очень впечатляет и мотивирует”.
Ольга Фарухова, директор МАУ «Дербентгорснаб»: “Наше учреждение является оператором и организатором школьного питания в Дербенте. Как человек, который занят в сфере соцпитания, я заинтересовалась работой компании “Виво Маркет” и решила приехать для обмена опытом. Коллеги по пищевому цеху рассказали все очень доступно и интересно. Комбинат оставил о себе очень положительное мнение. Особое восхищение вызывает тот путь, который прошли сотрудники комбината. Я представляю сколько трудов и усилий составило для компании реализовать проект в том виде, в котором он есть сейчас”.
Предприятие является одним из самых крупных в регионе поставщиков продуктов и организаторов услуги для питания школ, детских садов и других социальных объектов. Сердце компании “Виво Маркет” - роботизированный производственный комплекс, расположенный в Кировском районе Волгограда. Он был запущен в работу в 2019 году. Производство размещено на 6,5 тысячах квадратных метров. В цехах представлено свыше 200 образцов высокотехнологичного оборудования ведущих марок. Проектная мощность производства - до 150 тонн продукции в сутки. Сегодня волгоградский комбинат готового питания - одно из самых технологичных и безопасных пищевых производств в ЮФО.
Мария Иванова, директор ООО “Виво Маркет”: “Мы открыты абсолютно для всех и для коллег из других регионов в том числе. Когда мы общаемся с ними мы понимаем, как складывается ситуация с питанием в стране, какие кейсы мы можем использовать у себя. Потому что у всех есть какой-то ценный опыт, который можно адаптировать. Самое главное, нам хочется создать некое объединение операторов, которые бы свободно обменивались опытом, подсказывали друг другу фишечки, смотрели что работает, а что не работает, что мы можем взять из опыта других операторов в том числе”.
Работа волгоградского комбината готового питания вызывает большой интерес не только у представителей экспертного профессионального сообщества, предпринимателей, общественников, но и у потребителей продукта - детей и родителей.
С начала учебного года в производственных цехах побывали свыше 500 человек. Все экскурсии проводились с учетом всех необходимых противоэпидемиологических норм и требований.
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