В Волгограде выставили на торги частный детский сад





Двухэтажное здание частного детского сада выставлено на продажу в Дзержинском районе Волгограда. Как сообщает ИА «Высота 102» со ссылкой на документацию торгов, детский сад на ул. Куринская,19а и право аренды земельного участка под ним, действующее до декабря 2059 года, продается по начальной цене в 7,7 миллиона рублей. Согласно открытым данным, по данному адресу расположен частный детский сад «Теремок». Площадь двухэтажного здания с подвалом составляет 991,4 кв.м.





Фото детского сада с Яндекс.Карты

Правообладателем реализуемых с молотка объекта недвижимости является обанкротившееся ООО «Строительная компания «Цефей». Конкурсное производство было введено в феврале 2019 года. В декабре прошлого года его продлили до 22 марта 2022 года.

Отметим, что ранее детский сад уже пытались продать, однако арбитражный суд Волгоградской области признал договор купли-продажи недействительным. По решению суда здание было возвращено в конкурсную массу ООО «СК «Цефей».