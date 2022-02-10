Телеком

«Ростелеком» доверит общение с корпоративными клиентами роботу-оператору от VS Robotics

Телеком 10.02.2022 13:26
0
10.02.2022 13:26


Крупнейший в России интегрированный провайдер цифровых услуг и решений «Ростелеком» и отечественный разработчик в области искусственного интеллекта VS Robotics масштабировали проект по цифровизации клиентского сервиса. Теперь умный робот-оператор возьмет на себя общение с юридическими лицами —заказчиками «Ростелекома». 
Компании договорились о кратном расширении сотрудничества: помимо роботизированных коммуникаций сфизическими лицами, принято решение о разработке и внедрении новых скриптов для работы с юридическими лицами крупного, среднего и малого бизнеса. Робот от VS Robotics будет также информировать корпоративных заказчиков «Ростелекома» о возникшей задолженности и уточнять сроки оплаты. 
Сотрудничество «Ростелекома» и VS Robotics началось в 2018 году. За это время с применением роботизированной системы было обработано более 5 млн минут разговоров. 
«Робот-оператор распознает речь человека, ведет реалистичный диалог любой сложности, обладает высокой скоростью обработки информации, фиксирует, а также контролирует качество и эффективность переговоров, выполняет входящие и исходящие вызовы. Правильное и своевременное применение этого инструмента способно значительно сократить расходы и переориентировать внимание операторов контакт-центров на индивидуальную работу», — сказал директор центра кредитного контроля ПАО «Ростелеком» Илья Курцев.
«Имеющийся опыт работы с “Ростелекомом” позволил нам масштабировать проект в кратчайшие сроки. Это решение легко можно развернуть в тех компаниях, откудаежедневно совершается большое количество исходящих звонков, в любом контакт-центре, там, где важно качество переговоров и есть потребность в их автоматизации: от телемаркетинга до сферы взыскания», — отметил генеральный директор АБК Дмитрий Теплицкий.

Комментарии
Есть новости? Пиши и звони в редакцию: +7 (937) 55-66-102
Поделиться
Реклама

Пластиковые, алюминиевые окна и двери. 8-917-338-15-85

Квартиры в сданном доме в Дзержинском районе Волгограда

Доборные элементы и водосточные системы. Телефон: (8442) 95 50 05

Займы под залог имущества. Материнский капитал. +7 (927) 510-59-46
Телеком
09.02.2022 20:52
Телеком 09.02.2022 20:52
Комментарии 0

0
Далее
Телеком
08.02.2022 16:39
Телеком 08.02.2022 16:39
Комментарии 0

0
Далее
Телеком
07.02.2022 13:34
Телеком 07.02.2022 13:34
Комментарии 0

0
Далее
Телеком
04.02.2022 17:23
Телеком 04.02.2022 17:23
Комментарии 0

0
Далее
Телеком
03.02.2022 10:56
Телеком 03.02.2022 10:56
Комментарии 0

0
Далее
Телеком
02.02.2022 15:15
Телеком 02.02.2022 15:15
Комментарии 0

0
Далее
Телеком
02.02.2022 12:09
Телеком 02.02.2022 12:09
Комментарии 0

0
Далее
Телеком
31.01.2022 12:44
Телеком 31.01.2022 12:44
Комментарии 0

0
Далее
Телеком
28.01.2022 12:45
Телеком 28.01.2022 12:45
Комментарии 0

0
Далее
Телеком
28.01.2022 10:44
Телеком 28.01.2022 10:44
Комментарии 0

0
Далее
Телеком
27.01.2022 14:56
Телеком 27.01.2022 14:56
Комментарии 0

0
Далее
Телеком
26.01.2022 19:43
Телеком 26.01.2022 19:43
Комментарии 0

0
Далее
Телеком
25.01.2022 16:45
Телеком 25.01.2022 16:45
Комментарии 0

0
Далее
Телеком
24.01.2022 16:30
Телеком 24.01.2022 16:30
Комментарии 0

0
Далее
Телеком
20.01.2022 13:06
Телеком 20.01.2022 13:06
Комментарии 0

0
Далее

Лента новостей

16:46
Заболеваемость коронавирусом в Волгоградской области выросла почти в 6 разСмотреть фотографии
16:27
Волгоградский облсуд признал законным отстранение от работы энергетиков за отказ от прививкиСмотреть фотографии
15:38
«Сейчас намного спокойнее»: в поликлиниках Волгограда исчезают очередиСмотреть фотографии
15:14
В Волгоградской области отец проспал гибель сына-грудничкаСмотреть фотографии
15:01
Губернатор Волгоградской области отменил ношение перчаток для продавцовСмотреть фотографии
14:39
Ради букета гортензий волгоградка стала мошенницейСмотреть фотографии
14:03
В Госдуме рассмотрят закон о едином налоговом счете для бизнесаСмотреть фотографии
13:26
«Ростелеком» доверит общение с корпоративными клиентами роботу-оператору от VS RoboticsСмотреть фотографии
13:25
Бочаров поручил создать центр телемедицины в Волгоградской областиСмотреть фотографии
13:22
В Волгограде умерла доцент медуниверситетаСмотреть фотографии
12:47
Более 80 тысяч жителей Волгоградской области болеют ОРВИ и коронавирусомСмотреть фотографии
12:26
В Волгоградской области уменьшилось число госпитализаций с ковидомСмотреть фотографии
12:10
Рецидивист отбирал у волгоградцев золото и деньги после спектакля с угрозамиСмотреть фотографии
12:01
В Волгограде ученики составляют собственное меню для школьных столовыхСмотреть фотографии
11:21
Была Симой, стала Фимой: уволенная в Санкт-Петербурге учительница избавилась от темного прошлого в ВолгоградеСмотреть фотографии
10:45
Под Волгоградом машина вылетела с дороги: водитель в больницеСмотреть фотографии
10:40
Огромную пробку сняли на видео водители на трассе в Волгоградской областиСмотреть фотографииCмотреть видео
10:39
Престарелая пассажирка покалечилась в ДТП с автогрейдером под ВолгоградомСмотреть фотографии
10:39
В центре Волгограда монтируют 12-метровую «Ниагару»Смотреть фотографии
10:22
Волгоградским соцработникам доплатят за проездСмотреть фотографии
10:21
Жители Волгоградской области выстроились в очередь за семенами ЖириновскогоСмотреть фотографии
09:42
Умная система сэкономит свет и воду на ж/д вокзале в ВолгоградеСмотреть фотографии
07:53
В Волгограде самец косули попал в ловушку во дворе частного домаСмотреть фотографии
21:53
Житель десятиэтажки погиб на пожаре в ВолжскомСмотреть фотографии
21:05
В Волгоградской области два поселка остались без маршрутокСмотреть фотографии
20:53
«Без дождевика не обойтись»: прогноз погоды на 10 февраля в ВолгоградеСмотреть фотографии
20:52
Передача о профессиях будущего стала сотой работой на конкурс журналистов «Ростелекома» от ЮгаСмотреть фотографии
18:25
Бастрыкин раскритиковал доклад главы волгоградского СК о поисках пропавшей школьницыСмотреть фотографииCмотреть видео
18:10
Пожарные с помощью лестницы спасли жильца десятиэтажки в ВолжскомСмотреть фотографииCмотреть видео
16:57
«Обстановка напряженная, но стабильная»: облздрав и ОНФ проверяют работу поликлиник ВолгоградаСмотреть фотографии
Реклама
Реклама
 