«Ростелеком» доверит общение с корпоративными клиентами роботу-оператору от VS Robotics

Телеком 10.02.2022 13:26
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10.02.2022 13:26
Крупнейший в России интегрированный провайдер цифровых услуг и решений «Ростелеком» и отечественный разработчик в области искусственного интеллекта VS Robotics масштабировали проект по цифровизации клиентского сервиса. Теперь умный робот-оператор возьмет на себя общение с юридическими лицами —заказчиками «Ростелекома».
Компании договорились о кратном расширении сотрудничества: помимо роботизированных коммуникаций сфизическими лицами, принято решение о разработке и внедрении новых скриптов для работы с юридическими лицами крупного, среднего и малого бизнеса. Робот от VS Robotics будет также информировать корпоративных заказчиков «Ростелекома» о возникшей задолженности и уточнять сроки оплаты.
Сотрудничество «Ростелекома» и VS Robotics началось в 2018 году. За это время с применением роботизированной системы было обработано более 5 млн минут разговоров.
«Робот-оператор распознает речь человека, ведет реалистичный диалог любой сложности, обладает высокой скоростью обработки информации, фиксирует, а также контролирует качество и эффективность переговоров, выполняет входящие и исходящие вызовы. Правильное и своевременное применение этого инструмента способно значительно сократить расходы и переориентировать внимание операторов контакт-центров на индивидуальную работу», — сказал директор центра кредитного контроля ПАО «Ростелеком» Илья Курцев.
«Имеющийся опыт работы с “Ростелекомом” позволил нам масштабировать проект в кратчайшие сроки. Это решение легко можно развернуть в тех компаниях, откудаежедневно совершается большое количество исходящих звонков, в любом контакт-центре, там, где важно качество переговоров и есть потребность в их автоматизации: от телемаркетинга до сферы взыскания», — отметил генеральный директор АБК Дмитрий Теплицкий.
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