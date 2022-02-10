Волгоградским соцработникам доплатят за проезд





Единовременную социальную выплату на проезд в размере 1200 рублей получат соцработники, которые выезжают к получателям социальных услуг по месту их жительства. Как сообщает ИА «Высота 102», такое постановление подписал губернатор региона.

Выплата осуществляется за счет средств областного бюджета однократно, но не позднее 31 марта 2022 года. Такое решение принято в целях оказания поддержки государственной социальным работникам учреждений социального обслуживания населения, подведомственных комитету соцзащиты населении Волгоградской области, осуществляющих в условиях роста заболеваемости коронавирусом услуги на дому.