Волгоградские медики с 1 февраля начнут получать доплаты из-за «омикрона»

Covid-19 31.01.2022 11:46
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31.01.2022 11:46
Занятые в борьбе с коронавирусной инфекцией медработники в Волгоградской области с 1 февраля будут получат региональные надбавки из-за возросших нагрузок. Об этом сообщил сегодня губернатор Волгоградской области Андрей Бочаров на оперативном совещании. По его словам, выплаты будут начисляться к зарплате медработников, занятых в борьбе с коронавирусной инфекцией в первичном звене и службе "скорой помощи".
По его словам, ежедневная заболеваемость коронавирусом в Волгоградской области уже более чем в 4 раза превысила показатели двухнедельной давности: в настоящее время более чем у тысячи человек в сутки выявляется коронавирусная инфекция. В 2,5 раза увеличилось и число госпитализаций пациентов с COVID-19. В инфекционных госпиталях с более тяжелыми формами проходят лечение порядка 2,5 тысячи человек, в том числе в палатах интенсивной терапии и реанимациях - более 300 человек (8-10%). Нагрузка на поликлиники возраста более чем в 5 раз.
"Отдельно отмечу значительный - до 12% - рост доли детей и подростков в общем числе госпитализированных. А еще сравнительно недавно в больницах находилось не более 1-2% заболевших ковидом детей и подростков. Сегодня в общем числе госпитализированных детей более 65% составляют дети до 5 лет, и более половины из них — дети в возрасте до 1 года, — сообщил Андрей Бочаров. — Отмечается рост заболевших и среди беременных женщин".
В регионе практически вдвое увеличены объемы ежедневного тестирования на наличие коронавирусной инфекции - более 14 тысяч в сутки. Продолжается вакцинация взрослых и подростков.
Губернатор отметил, что сейчас необходимо продолжить поэтапное наращивание объемов инфекционного коечного фонда и предусмотреть возможность развертывания дополнительных инфекционных коек в детских лечебных учреждениях региона. Также решено сделать круглосуточной работу областного "Колл-центра-122" и других центров медицинского сопровождения.
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