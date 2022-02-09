Банк «Открытие»: рост цен на сталь может продлиться до марта

Экономика 09.02.2022 16:45
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09.02.2022 16:45
Управляющий директор сектора металлургии аналитического управления «Открытие Research» Даниил Каримов комментирует.
По данным на 4 февраля, котировки г/к рулона (FOB Черное море) достигли 825 за т, показав рост с начала января на 7,1%. Российские торговые компании также повышают цены на сортовой и листовой прокат. Металлотрейдеры фиксируют спекулятивный спрос и полагают, что стоимость проката будет увеличиваться из-за роста цен производителей, ограниченности предложения на внутреннем рынке и увеличения котировок в мире.
По оценкам «Открытие Research», подорожание стали в России – временное явление, которое может продлиться до марта 2022 г. Рост цен вызван снижением предложения на мировом рынке стали на фоне проблем в экономике Турции, празднования Лунного Нового года и проведения Олимпийских игр в Китае, а также снижения активности электросталеплавильного производства в Индии из-за роста затрат на ЖРС, коксующийся уголь и электроэнергию.
По мере ослабления некоторых факторов котировки могут вновь начать снижаться под действием увеличения мощностей и замедления роста спроса на сталь.
Европейская ассоциация производителей стали (Eurofer) ожидает в этом году рост видимого потребления стали в Евросоюзе на уровне 3,2% г/, в 2023 г. – 1,7% г/г (в 2021 г. показатель вырос на 13,8% г/г). Замедление по сравнению с 2021 г. обусловлено завершением эффекта низкой базы (в 2020 г. был спад на фоне пандемии), а также сохраняющимися проблемами с цепочками поставок, высокими квотами на выбросы и ценами на электричество. Ассоциация предполагает, что указанные факторы будут оказывать влияние на спрос в основных потребляющих сталь отраслях как минимум до конца 2 кв. 2022 г.
В Европе и США умеренный рост потребления стали ожидается из-за негативного влияния дефицита полупроводников на объемы производства автомобилей. Так, Volkswagen сообщил, что зафиксировал в 2021 г. самые низкие показатели продаж за последние 10 лет. В 1 пол. 2022 г. компания ожидает сохранения неопределенности в отношении поставки комплектующих и чипов.
Попытки автопроизводителей сосредоточиться на более высокомаржинальных моделях (SUV) может поддержать рост спроса на сталь за счет увеличения интенсивности ее потребления. Данный тип автомобилей может требовать больше стали, что увеличивает условную метрику потребления металла на 1 чип и, тем самым, немного компенсирует фактор нехватки полупроводников.
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