Телеком

Волгоградский бизнес выбирает: «Ростелеком» определил наиболее популярные сервисы в 2021 году

Телеком 08.02.2022 16:39
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08.02.2022 16:39


«Ростелеком» определил топ 5 цифровых сервисов, наиболее востребованных в 2021 году среди компаний и организаций Волгоградской области. Лидируют решения, которые обеспечивают качественные коммуникации. Для расчета эксперты компании использовали совокупные показатели, в том числе динамику спроса по сравнению с предыдущими периодами, а также фактическое количество клиентов, которые воспользовались сервисами за обозначенный период.  
Первое место в рейтинге занимает «Мобильная связь для бизнеса» (MVNO). В прошлом году сотовую связь «Ростелекома» выбрали более 3600 новых абонентов-юридических лиц. Это на 45% выше по сравнению с 2020 годом. Рост обусловлен тем, что «Ростелеком» активно развивает в регионе услуги мобильной связи в синергии цифровыми сервисами для бизнеса.
Сервис «Виртуальная АТС» на втором месте рейтинга. Он обеспечивает мониторинг и анализ звонков, помогает организовывать горячие линии с клиентами, создавать корпоративную сеть. Решение основано на облачных технологиях, поэтому не требует дополнительных вложений на приобретение и обслуживание оборудования. В прошлом году спрос на «Виртуальную АТС» вырос на 54%: его подключили почти 1300 организаций среднего и малого бизнеса. 
«Мы наблюдаем, что в течение последних лет процесс цифровизации бизнеса ускорился. Пандемия скорректировала не только поведение простых людей, но и предпринимателей. Среди бизнес-компаний вырос спрос на телеком-услуги, а дистанционные варианты работы сотрудников повысили стремление к качеству коммуникации между ними. Бизнесу требуется более полные знания о потребителях, их предпочтениях и интересах, чтобы точечно продвигать свои товары и услуги. Для этих целей “Ростелеком” разработал множество цифровых, в том числе инновационных решений, и предлагает клиентоориентированные проекты для любого сегмента бизнеса», — рассказал Федор Абрамов, директор по работе с государственным и корпоративным сегментами Волгоградского филиала ПАО «Ростелеком».
На третьем месте рейтинга востребованности услуг национального провайдера сервис «Видеонаблюдение» с ростом спроса в 75%. Функционал сервиса направлен на обеспечение сохранности имущества компании, предотвращение нежелательных и критических ситуаций, а также позволяет удаленно контролировать бизнес-процессы и персонал. 
«Наблюдение за рабочими процессами с помощью облачного сервиса “Ростелекома” позволяет руководителю дистанционно, но при этом оперативно принимать решение по ситуациям, требующим его вмешательства. Передача данных идет через защищенный канал, связь осуществляется через облако, и где бы предприниматель не находился, главное условие— наличие интернета, причем не важно от какого провайдера», — отметила Екатерина Кубасова, руководитель маркетинга ООО «Вэлью».
На четвертом месте по популярности среди волгоградского бизнеса сервис «Интерактивное ТВ для бизнеса». Прирост новых абонентов составил 29%.
Завершает рейтинг «Wi-Fi для бизнеса», обеспечивающий беспроводной доступ в интернет для клиентов и сотрудников. Прирост составил 190%. 
Получить более подробную информацию о предложениях «Ростелекома» для бизнеса можно на сайте  или по телефону 8 800 2003000.

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