Общество

Волгоградская торговая сеть ограничила наценки на 20 видов продуктов

Общество 08.02.2022 15:25
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08.02.2022 15:25


Волгоградская торговая сеть «Покупочка» присоединилась к инициативе по ограничению наценок на социально значимые продовольственные товары. Такое решение принял ритейлер по итогам совещания в Волгоградском УФАС, сообщили ИА «Высота 102» в антимонопольном ведомстве. 
Ранее с инициативой по добровольному ограничению торговых наценок на социально значимые продукты питания выступили крупнейшие федеральные торговые сети страны.                    Волгоградскому ритейлеру было предложено оценить свои возможности по присоединению к данной инициативе. При этом сеть самостоятельно определяет торговые позиции, временной период, предельный размер наценки.
Рассмотрев предложение  Волгоградского УФАС, торговая сеть «Покупочка» сообщила о готовности ограничить максимальный уровень наценок на отдельные категории продуктов, указанных в постановлении Правительства РФ от 15.07.2010 № 530*. Ограничение предварительно введено до 1 июля 2022 года.
Справка. Ограничение наценок коснутся таких видов продуктов, как свинина (кроме бескостного мяса), куры (кроме куриных окорочков), рыба мороженая неразделанная, масло сливочное, масло подсолнечное, молоко питьевое, яйца куриные, сахар-песок, соль поваренная пищевая, чай черный байховый, мука пшеничная, хлеб ржаной, ржано-пшеничный, хлеб и булочные изделия из пшеничной муки, рис шлифованный, крупа гречневая – ядрица, вермишель, картофель, капуста белокочанная свежая, лук репчатый, морковь.

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