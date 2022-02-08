Банк Уралсиб повысил ставки по сезонному вкладу «Прибыльный сезон»

Экономика 08.02.2022 11:47 Реклама
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08.02.2022 11:47 Реклама
Банк Уралсиб повысил ставки по сезонному срочному вкладу «Прибыльный сезон», теперь при размещении на 181 день ставка составляет 8,3% годовых, на 367 дней – 8,8%, на 1100 дней – 9,6% годовых.
Вклад «Прибыльный сезон» можно открыть в любом офисе банка, либо в онлайн-банке Уралсиб Онлайн. Минимальная сумма вклада составляет 100 тысяч рублей. Пополнение и расходные операции не предусмотрены. Начисленные проценты выплачиваются в конце срока вклада на отдельный счет. Продление невостребованного вклада на очередной срок осуществляется автоматически по процентным ставкам базового вклада «Доход» для офисов банка по соответствующим сумме, валюте и сроку.
Подробную информацию и полные условия по сезонному вкладу «Прибыльный сезон» можно получить в ближайших отделениях банка Уралсиб, по телефону 8-800-250-57-57 (звонок по России бесплатный) или на сайте ПАО «БАНК УРАЛСИБ».
Условия действительны на 08.02.2022г. Минимальная сумма Вклада 100 000 рублей. Размер процентной ставки зависит от срока Вклада. Процентные ставки (годовых): 181 день – 8,3%, 367 дней – 8,8%, 1100 дней – 9,6%. По вкладу дополнительные взносы, расходные операции не предусмотрены. Выплата процентов осуществляется в конце срока Вклада, проценты при выплате перечисляются на отдельный счет. При досрочном востребовании Вклада проценты выплачиваются по ставке 0,01% годовых. Продление невостребованного Вклада осуществляется автоматически на следующих условиях: срок – аналогично первоначальному сроку Вклада «Прибыльный сезон», ставка определяется ставкой по вкладу «Доход» соответствующего срока, установленной для вкладов, открываемых при личной явке в офис Банка, и действующей на дату продления Вклада. Вклад доступен для открытия в офисах Банка. Подробная информация по условиям вклада на сайте Банка www.uralsib.ru. Не является публичной офертой. Реклама. ПАО «БАНК УРАЛСИБ». Генеральная лицензия Банка России на осуществление банковских операций № 30 от 10.09.2015г.
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