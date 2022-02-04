Россияне стали больше играть





В регионах России в 2021 году заметно вырос трафик в онлайн-играх, сообщает билайн. Этому способствует как рост количества игроков, так и улучшение качества интернет-доступа.

Исследовательский сервис «билайн.аналитика» проанализировал трафик на онлайн игры от популярных издательств. Как выяснилось, общий трафик на компьютерные и консольные игры за 2021 год вырос в среднем на 30-35%. При этом на некоторые топовые игры трафик вырос в два раза.

Если говорить о мобильных играх, то здесь трафик увеличился в среднем на 35-40%. Росту популярности мобильных игр способствует сравнительно низкая цена устройств и улучшение качества мобильного интернета.

Например, в Волгоградской области сеть 4G сеть билайн выросла более чем в 4 раза за 4 года. По словам директора волгоградского отделения билайн Дениса Долгова, потребление трафика за 4 года в области выросло в 5 раз. За 2021 год компания развивала сеть в более чем 20 населенных пунктах Волгоградской области. Базовые станции, построенные в 2021 году, увеличили скорость загрузки информации, что упростило клиентам использование современных сервисов и «тяжелого» контента.

В компании добавляют, что общему росту игрового трафика, помимо увеличения количества геймеров, способствует улучшение качества доступа. Так, билайн для улучшения международного доступа организовал в 2021 году прямое сетевое взаимодействие на узлах связи в Европе и США, а также в Азии – в Токио и Гонконге.



