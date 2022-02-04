Россияне стали больше играть

Телеком 04.02.2022 17:23
0
04.02.2022 17:23
В регионах России в 2021 году заметно вырос трафик в онлайн-играх, сообщает билайн. Этому способствует как рост количества игроков, так и улучшение качества интернет-доступа.
Исследовательский сервис «билайн.аналитика» проанализировал трафик на онлайн игры от популярных издательств. Как выяснилось, общий трафик на компьютерные и консольные игры за 2021 год вырос в среднем на 30-35%. При этом на некоторые топовые игры трафик вырос в два раза.
Если говорить о мобильных играх, то здесь трафик увеличился в среднем на 35-40%. Росту популярности мобильных игр способствует сравнительно низкая цена устройств и улучшение качества мобильного интернета.
Например, в Волгоградской области сеть 4G сеть билайн выросла более чем в 4 раза за 4 года. По словам директора волгоградского отделения билайн Дениса Долгова, потребление трафика за 4 года в области выросло в 5 раз. За 2021 год компания развивала сеть в более чем 20 населенных пунктах Волгоградской области. Базовые станции, построенные в 2021 году, увеличили скорость загрузки информации, что упростило клиентам использование современных сервисов и «тяжелого» контента.
В компании добавляют, что общему росту игрового трафика, помимо увеличения количества геймеров, способствует улучшение качества доступа. Так, билайн для улучшения международного доступа организовал в 2021 году прямое сетевое взаимодействие на узлах связи в Европе и США, а также в Азии – в Токио и Гонконге.
Реклама
Мощный старт тарифа «Игровой» в 2022 году — итоги турнира Boost Camp по Dota203.02.2022 10:56
Телеком 03.02.2022 10:56
МегаФон и «ЭльгаУголь» запустили в работу сеть Private LTE02.02.2022 15:15
Телеком 02.02.2022 15:15
«Ростелеком» предоставил Федеральному казначейству «Виртуальную АТС»02.02.2022 12:09
Телеком 02.02.2022 12:09
Клиенты Solar JSOC смогут контролировать работу всех сервисов в едином личном кабинете31.01.2022 12:44
Телеком 31.01.2022 12:44
В Волгоградской области 4G сеть билайн выросла более чем в 4 раза28.01.2022 12:45
Телеком 28.01.2022 12:45
Альфа-Банк выдал «Ростелекому» цифровую банковскую гарантию на Мастерчейне28.01.2022 10:44
Телеком 28.01.2022 10:44
Февраль. Включить кино и не плакать: цифровые премьеры в Wink выведут эмоции из зимней спячки27.01.2022 14:56
Телеком 27.01.2022 14:56
Празднуем вместе: «Ростелеком» поддержал День российского студенчества на Юге26.01.2022 19:43
Телеком 26.01.2022 19:43
«Цифровое образование»: «Ростелеком» подвел итог популярного онлайн-курса в формате нехакатона25.01.2022 16:45
Телеком 25.01.2022 16:45
Для поиска пропавших рыбаков и лыжников билайн передал новые дроны отряду «ЛизаАлерт»24.01.2022 16:30
Телеком 24.01.2022 16:30
Цифра на страже: «Ростелеком» обеспечил удаленный контроль за сигнализацией для охранной организации «Херсон»20.01.2022 13:06
Телеком 20.01.2022 13:06
Облачная связь: «Ростелеком» обеспечил бизнес-центр «Ворошиловский» виртуальной телефонией19.01.2022 12:43
Телеком 19.01.2022 12:43
«Ростелеком» подвел итоги первого этапа проекта «Цифровая образовательная среда»19.01.2022 11:14
Телеком 19.01.2022 11:14
Wink впечатляет: 1,2 млрд часов контента показал онлайн-кинотеатр в 2021 году18.01.2022 15:31
Телеком 18.01.2022 15:31
Волгоград оказался одним из самых интернет-активных городов18.01.2022 15:04
Телеком 18.01.2022 15:04
Реклама