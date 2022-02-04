Телеком

Россияне стали больше играть

Телеком 04.02.2022 17:23
0
04.02.2022 17:23


В регионах России в 2021 году заметно вырос трафик в онлайн-играх, сообщает билайн. Этому способствует как рост количества игроков, так и улучшение качества интернет-доступа.
Исследовательский сервис «билайн.аналитика» проанализировал трафик на онлайн игры от популярных издательств. Как выяснилось, общий трафик на компьютерные и консольные игры за 2021 год вырос в среднем на 30-35%. При этом на некоторые топовые игры трафик вырос в два раза. 
Если говорить о мобильных играх, то здесь трафик увеличился в среднем на 35-40%. Росту популярности мобильных игр способствует сравнительно низкая цена устройств и улучшение качества мобильного интернета. 
Например, в Волгоградской области сеть 4G сеть билайн выросла более чем в 4 раза за 4 года. По словам директора волгоградского отделения билайн Дениса Долгова, потребление трафика за 4 года в области выросло в 5 раз. За 2021 год компания развивала сеть в более чем 20 населенных пунктах Волгоградской области. Базовые станции, построенные в 2021 году, увеличили скорость загрузки информации, что упростило клиентам использование современных сервисов и «тяжелого» контента.
В компании добавляют, что общему росту игрового трафика, помимо увеличения количества геймеров, способствует улучшение качества доступа. Так, билайн для улучшения международного доступа организовал в 2021 году прямое сетевое взаимодействие на узлах связи в Европе и США, а также в Азии – в Токио и Гонконге.

Комментарии
Есть новости? Пиши и звони в редакцию: +7 (937) 55-66-102
Поделиться
Реклама

Ремонт пластиковых окон 89889874000. Порошковая покраска 89884993750

Квартиры в сданном доме в Дзержинском районе Волгограда

Доборные элементы и водосточные системы. Телефон: (8442) 95 50 05

Займы под залог имущества. Материнский капитал. +7 (927) 510-59-46
Телеком
03.02.2022 10:56
Телеком 03.02.2022 10:56
Комментарии 0

0
Далее
Телеком
02.02.2022 15:15
Телеком 02.02.2022 15:15
Комментарии 0

0
Далее
Телеком
02.02.2022 12:09
Телеком 02.02.2022 12:09
Комментарии 0

0
Далее
Телеком
31.01.2022 12:44
Телеком 31.01.2022 12:44
Комментарии 0

0
Далее
Телеком
28.01.2022 12:45
Телеком 28.01.2022 12:45
Комментарии 0

0
Далее
Телеком
28.01.2022 10:44
Телеком 28.01.2022 10:44
Комментарии 0

0
Далее
Телеком
27.01.2022 14:56
Телеком 27.01.2022 14:56
Комментарии 0

0
Далее
Телеком
26.01.2022 19:43
Телеком 26.01.2022 19:43
Комментарии 0

0
Далее
Телеком
25.01.2022 16:45
Телеком 25.01.2022 16:45
Комментарии 0

0
Далее
Телеком
24.01.2022 16:30
Телеком 24.01.2022 16:30
Комментарии 0

0
Далее
Телеком
20.01.2022 13:06
Телеком 20.01.2022 13:06
Комментарии 0

0
Далее
Телеком
19.01.2022 12:43
Телеком 19.01.2022 12:43
Комментарии 0

0
Далее
Телеком
19.01.2022 11:14
Телеком 19.01.2022 11:14
Комментарии 0

0
Далее
Телеком
18.01.2022 15:31
Телеком 18.01.2022 15:31
Комментарии 0

0
Далее
Телеком
18.01.2022 15:04
Телеком 18.01.2022 15:04
Комментарии 0

0
Далее

Лента новостей

19:17
«Осталось продать почку»: как волгоградок затянули в финансовую пирамиду и оставили с баснословными долгамиСмотреть фотографии
17:23
Россияне стали больше игратьСмотреть фотографии
17:01
Мусорный полигон под Волгоградом наказали за отклонение от проектаСмотреть фотографии
16:19
Волгоградский «миллионер» осужден за аферу с ОСАГОСмотреть фотографии
16:07
Два детских сада и 90 школ закрылись на карантин в Волгоградской областиСмотреть фотографии
15:38
«Настоящий камнепад»: в центре Волгограда рушится фасад пятиэтажкиСмотреть фотографии
14:04
Фигурантку дела о масштабной кредитной афере заключили в СИЗО ВолгоградаСмотреть фотографииCмотреть видео
14:02
В Волгоградской области осудили иностранца за убийство пенсионерки 10-летней давностиСмотреть фотографии
13:34
В Волгоградской области 8 тысяч подростков хотят привиться от коронавирусаСмотреть фотографии
13:32
Пожарные спасли в Волгоградской области хозяина квартиры и котенкаСмотреть фотографииCмотреть видео
12:55
«Идут проверки»: кому в Волгограде пересчитают плату за отопление после технической ошибкиСмотреть фотографии
12:23
В Волгоградской области за неделю солярка подорожала на четверть рубляСмотреть фотографии
11:58
Будет еще больше: в Волгоградской области заразились коронавирусом 1314 человекСмотреть фотографии
11:21
Застройщик отремонтирует выданные сиротам в Урюпинске квартиры с плесеньюСмотреть фотографии
10:36
Водитель легковушки погиб в лобовом ДТП на трассе в Волгоградской областиСмотреть фотографии
10:21
Волгоградец испортил машину соседки после спора из-за парковкиСмотреть фотографии
10:17
В Волгограде задержан подозреваемый в серии ложных минирований школ и госучрежденийСмотреть фотографииCмотреть видео
09:44
Бывшего инспектора Росрыболовства осудили в Волгоградской области за взяткиСмотреть фотографии
08:40
Депутаты Волгоградской облдумы поздравят с днем рождения за бюджетный счетСмотреть фотографии
18:55
Волгоградский облздрав не нашел связи между смертью пациента в «скорой» и его кислородной поддержкойСмотреть фотографии
18:32
Еще 13 школ в Волгоградской области вернулись с карантина по ОРВИ и COVID-19Смотреть фотографии
18:20
В Волгограде закрывается одна из крупнейших ветеринарных клиникСмотреть фотографии
17:19
Пациент с онкологией и коронавирусом умер по пути в больницу в Волгоградской областиСмотреть фотографии
16:40
Федералы вытащили забуксовавшие у АЗС в Волгоградской области фурыСмотреть фотографии
16:33
Шестерых организаторов сети борделей судят в ВолгоградеСмотреть фотографии
16:10
Волгоградского стримера арестовали на 10 суток за побои в прямом эфиреСмотреть фотографии
15:48
В работу колл-центра 122 в Волгоградской области внедряют искусственный интеллектСмотреть фотографии
15:44
Волгоградца осудили за смертельные побои на кладбищеСмотреть фотографии
14:36
«Вам перезвонят, и придет доктор»: волгоградский губернатор напугал чиновников звонком в колл-центр 122Смотреть фотографииCмотреть видео
14:32
В Волжском зафиксирован взрывной рост заболеваемости ковидомСмотреть фотографии
Реклама
Реклама
 